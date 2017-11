Jaén y Castillo ganan maratón de La Habana

EFE

La Habana

Los cubanos Henry Jaén y Yudileyvis Castillo ganaron este domingo la 31 edición del maratón Marabana, que reunió a 5.091 fondistas de 66 países.

De ellos 3.717 cubanos y otros 1.374 extranjeros, 405 disputaron el maratón, 1.720 el medio maratón y 2.888 el trayecto de 10 kilómetros, informaron los organizadores del certamen que recorre importantes calles y avenidas de La Habana.

Henry Jaén, obtuvo por quinta vez la corona en la distancia de 42 kilómetros y 195 metros un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 42 segundos, mientras Yudileyvis Castillo hizo el recorrido con un registro de 2h46:35.

“Me fue cómodo en la carrera porque me preparé para este duro circuito, donde el clima hace su función. Me mantuve tranquilo en la primera vuelta y luego en la segunda al llegar a las pendientes me separé del grupo”, dijo Jaen al finalizar la carrera.

A Jaén le siguieron sus compatriotas Yumier Fouman (2h29:50) y Alien Reyes (2h34:18) en esta carrera.

En la categoría femenina, llegaron detrás de Castillo, las corredoras Misleidys Vargas (2h54:47), ganadora en 2016 de esta maratón, y Lizandra Gómez (3h11:28).

El cubano Richer Pérez, campeón centroamericano y panamericano de maratón, alcanzó el primer lugar con marca del medio maratón (21.097 kilómetros) con 1 hora, 6 minutos y 18 segundos. También recibió el premio de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Nacac), otorgado por primera vez en esta competencia.

Le siguieron el estadounidense Jeffrey Egleeton, quien llegó segundo, con tiempo 1h06:26 horas y en tercer lugar el canadiense Patrice Labont (1h08:24).

Estados Unidos, México, Uruguay, España, Italia y Francia contaron la mayor representación de atletas extranjeros, indicó el director del proyecto Marabana, Carlos Gattorno.