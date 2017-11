Luis Suárez: "Los goles son importantes, pero no me preocupaba no marcar"

EFE

Leganés (Madrid)

El delantero uruguayo Luis Suárez, que este sábado acabó con su sequía goleadora con dos tantos frente al Leganés, declaró que marcar es "importante", pero señaló que no era algo que le preocupara personalmente.

Luis Suárez llevaba los últimos cinco partidos sin ver portería contraria y hasta su visita a Leganés sólo contabilizaba tres goles en catorce partidos.



"Lo que sirven los goles es para que el equipo firme tres puntos muy importantes, para seguir arriba. Lo de los goles no me preocupaba", confesó el uruguayo.



"Ya me iba satisfecho y contento cuando sentía que ayudaba al equipo y me sentía bien físicamente. Hoy lo hice con goles. Obviamente que a nivel personal y para un delantero siempre es importante, pero lo que sirve es para seguir ahí arriba en Liga, que es lo que queremos", manifestó.



Para el uruguayo, "lo importante" era tener "la confianza de todos los compañeros y el entrenador" durante esta mala racha goleadora.



La próxima jornada, el Barcelona jugará en Mestalla contra el Valencia. En ese partido no estará Gerard Piqué tras ver su quinta amarilla en Butarque.



"La baja de Piqué es más que importante por el nivel que está teniendo hoy en día. Está a altísimo nivel, pero tenemos jugadores para suplirlo de la mejor manera", concluyó.