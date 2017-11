Carlos Beltrán es candidato para manager

Mark Feinsand

Los días del puertorriqueño Carlos Beltrán como jugador activo han llegado a su fin, pero no se sorprendan si volvemos a verlo pronto en la cueva de un equipo de Grandes Ligas.

Beltrán, quien anunció su retiro a principios de semana, ha expresado en el pasado sus deseos de dirigir en algún momento. Y aunque no sabe cuándo llegará ese día, está abierto a la idea de que sea más temprano que tarde.

"En algún momento de mi carrera me gustaría tener la oportunidad de dirigir", le dijo Beltrán a MLB.com. "Con la experiencia que tengo en el juego de pelota, el tiempo que he jugado, los distintos equipos, he podido aprender de distintas formas de hacer las cosas en el clubhouse y para los jugadores. Cómo motivarlos, cómo llegarles y hacer que sigan mejorando. Me encantaría tener esa oportunidad".

¿Y se vería Beltrán saltando de una vez al ruedo si los Yankees le ofrecen la oportunidad? Beltrán ha dicho que quiere pasar más tiempo junto a su esposa Jessica y sus tres hijos, pero su familia vive en Nueva York, lo que hace de los Yankees, el único club sin piloto para la temporada que viene, un equipo ideal para su situación.

"Yo tuve la oportunidad de jugar para los Yankees por tres años y disfruté muchísimos mis días allí", dijo Beltrán. "Aprecio la forma en la que me trataron a mí y a mi familia, la relación con [el gerente general] Brian Cashman. No sé qué están buscando. Experiencia como manager es algo que no tengo. Pero siento pasión por el juego, y he aprendido mucho en todos mis años como jugador. Me llevo bien con los peloteros, con mis compañeros. Eso es algo que siempre me he tomado muy en serio, ayudar a los demás a mejorar.

"Yo no descartaría nada, estamos hablando de los Yankees. No estamos hablando de cualquier equipo. No por quitarle méritos a los demás, pero a cualquiera le gustaría ponerse el uniforme de los Yankees y dirigir a ese equipo".

Cashman está buscando un manager que pueda conectar con los jugadores, lidiar bien con la prensa de Nueva York y que trabaje junto a la directiva y el departamento analítico. Los primeros dos parecen fáciles para Beltrán, que ha sido desde hace mucho tiempo uno de los peloteros más populares con sus compañeros y los periodistas.

En cuanto al tercero, Beltrán apuntó a la experiencia de haber jugado para Yankees y Astros durante los últimos cuatro años de su carrera, algo que le permitió entrar en contacto con el análisis numérico y convertirse en un gran proponente de ello.

"Yo no veo a un equipo ganando estos días sin ese tipo de análisis, es una parte importantísima del béisbol", dijo Beltrán. "El factor humano es importante, pero los números ayudan a los peloteros a hacer jugadas de forma más consistente, a los pitchers a atacar a los bateadores sin que sea una simple adivinanza. Es información valiosa. Uno hace movimientos basándose en números. Si yo te digo que hay todos estos datos para que hagas tus inversiones financieras, ¿los usarías? Claro que lo harías. Igual es en el béisbol".

Beltrán incluso llegó a encontrarse este año como una especie de enlace entre el departamento de estadísticas de los Astros y el clubhouse, subrayándole la importancia de la información a algunos de sus compañeros más jóvenes.