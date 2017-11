Mendy lidera grupo será exaltado a Galería de la Fama

San Francisco de Macorís

Mendy López, el histórico líder de cuadrangulares en el béisbol profesional dominicano con 61, encabezará a un grupo de cinco deportistas que serán inmortalizados el próximo domingo por la Galería de la Fama del Deporte de la Región Nordeste.

El también ex pelotero Erick Then, Francisco Rodríguez (Felipón), en softbol; el ex jugador de baloncesto Adrian Vásquez y el tenimesista Francisco Alberto Núñez son los otros cuatro que serán exaltados en el Ceremonial a efectuarse el domingo 19, desde las 12:00 del mediodía.

Luis Esmurdoc, presidente de la Galería de la Fama del Deporte de la Región Nordeste, dijo que todo está listo para la inmortalización de López, Núñez, Vásquez, Rodríguez y Then, en un solemne acto que tendrá lugar en el Salón de Eventos de la Ciudad Agropecuaria, de esta ciudad, previó a un opening que abrirá a las 11:00 de la mañana.

López es uno de los líderes históricos de jonrones en el béisbol local y ocupa los primeros puestos de todos los tiempos en otros renglones ofensivos importantes como carreras remolcadas, anotadas y dobles.

El hijo del ex jugador amateur y narrador estrella de las Aguilas, Mendy López sr., fue firmado en febrero del 92 por los Reales de Kansas City, por los escuchas Luis Silverio y Diomedes Castellanos.