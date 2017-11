Escaso apoyo al deporte

Mario Emilio Guerrero

La inversión de las empresas privadas a las actividades deportivas ha disminuido de manera drástica en nuestro país en los últimos años. Quienes estamos metidos de lleno en el mundo del deporte nos damos cuenta de esta situación y nos preocupa. No estoy hablando de que firmas comerciales tradicionalmente aliadas al deporte ya no patrocinan el campeonato de béisbol invernal o eventos de alto rendimiento, como los torneos de baloncesto superior que se celebran en la capital y las provincias. No, no es eso, es algo más preocupante. Me refiero a que el apoyo económico a los programas y actividades de las federaciones, clubes y ligas es prácticamente inexistente. Por razones que desconozco, las empresas se han alejado del deporte.

Apoyo gubernamental

Si no fuera porque muchas instituciones gubernamentales brindan su apoyo decidido al deporte, una gran cantidad de eventos no pudiera realizarse. Que los funcionarios usan ese respaldo para promoverse políticamente es lo de menos, pues lo verdaderamente importante es que más que un gasto, lo que están haciendo es una inversión en salud y paz social.

Visión diferente

Aunque todavía falta mucho por hacer, principalmente en lo que se refiere a las instalaciones y la inversión pública debería ser mayor, es mucho lo que se ha logrado en las últimas décadas, gracias a que la visión de nuestros gobernantes respecto al deporte ha cambiado.

La percepción de que el deporte era para un grupo de personas que podía destacarse o para un segmento de la Sociedad, ha cambiado sustancialmente y ahora se visualiza como un derecho para todos los ciudadanos.

Orgullo patrio

Para el Ministerio de Deportes y para el movimiento olímpico, por supuesto, el deporte se ha convertido en una forma de marca país. Se ha tomado conciencia de que la única actividad que levanta banderas y enciende el amor patrio es el deporte. República Dominicana es reconocida en el mundo por nuestros atletas, Félix Sánchez, las Reinas del Caribe, las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas y de la NBA. Nada nos hace sentir más orgulloso que ver a nuestros deportistas triunfar en eventos internacionales y es un hecho que cuando eso sucede, se olvidan las diferencias políticas sociales y raciales, y todo el pueblo se une en un solo clamor a favor de sus héroes deportivos.

Contribución

Pero eso no es todo, el deporte es sinónimo de salud física y mental, de responsabilidad, superación, coraje y competencia en buena lid, que son las virtudes que adornan a un ser humano honorable y respetuoso de las leyes. A parte de su contribución a la formación integral del ser humano y a su salud, y de lo que representa como medio de esparcimiento, el deporte brinda un vasto mundo de oportunidades para quienes lo seleccionan como profesión o como una vía para abrirse paso en la vida. Además, el 3% de la población se dedica al deporte de alto rendimiento, pero el 97% necesita de la actividad física para mejorar su estado físico y mental. Invertir en este último segmento de la población es también una necesidad imperiosa y lo está haciendo en gran medida el gobierno, pero no las empresas, como sucedía en el pasado.

Prevención

La delincuencia gana cada día más terreno en República Dominicana y quienes en su mayoría protagonizan los actos delictivos, son los jóvenes de nuestros barrios marginados, que por carecer de otras alternativas de vida se inclinan por el camino de los vicios y la trasgresión de las leyes. Esa es una realidad que no se puede ocultar, aunque mucha gente pretenda ignorarla mirando hacia otro lado. La prevención siempre ha sido la mejor arma para combatir los males que azotan una sociedad y el caso de la delincuencia no es una excepción. Las medidas que adoptan los gobiernos para reprimir a los violadores de las leyes, a través de las fuerzas del orden público, representan un paliativo, pero de ninguna manera acaban con los robos, atracos y asesinatos que castigan diariamente a todos los estamentos de la población.

Ganamos todos

La excusa más común que se presenta para no apoyar los eventos deportivos es la situación económica por la que atraviesa el país. Sin embargo, invierten en otras áreas como las actividades artísticas, el cine o el mundo del entrenamiento, obviando el deporte. Ojalá esta situación cambie, pues el país saldría beneficiado.