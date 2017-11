Goffin enfrentará a Federer en semis

(AP)

Londres

David Goffin es uno de los cuatro semifinalistas de la Copa Masters, pero para ir más allá tendrá que hacer algo que nunca ha logrado: vencer a Roger Federer.

El belga y séptimo en el ranking mundial derrotó el viernes 6-4, 6-1 al austriaco Dominic Thiem y dejó el escenario listo para un choque con Federer en la Arena O2 el sábado.

Después de caer a 0-3, y con un 0-15 en el primer set, Goffin ganó 15 points consecutivos para tomar el control del encuentro, y nunca miró atrás.

“Nunca he encontrado la clave para derrotar a Roger”, declaró Goffin, que ha perdido sus seis duelos con el suizo 19 veces campeón de torneos Grand Slam. “Honestamente, no sé qué hacer mañana. Pero voy a intentar algo, algo diferente, algo que nunca he hecho antes”.

La victoria colocó a Goffin con marca de 2-1 en la etapa de round-robin del torneo de elite que pone fin a la temporada, luego de vencer al español Rafael Nadal y caer ante Grigor Dimitrov, que por su parte se medirá con Jack Sock en sábado en la otra semifinal.