Grandes Ligas aplicaría cambios a las reglas en el 2018 unilateralmente

Orlando, Florida

AP

Los cambios de reglas para acelerar los partidos de Grandes Ligas serán aplicados para el próximo año con o sin un acuerdo con el sindicato de jugadores, aseguró el comisionado de las mayores, Rob Manfred.

Grandes Ligas propuso durante el pasado periodo entre campañas establecer un reloj de lanzamiento de 20 segundos, limitar las visitas de los receptores al montículo y elevar la parte baja de la zona de strike. El sindicato no estuvo de acuerdo, y la directiva tiene el derecho de imponer los cambios de manera unilateral para 2018.



"Mi camino preferido es un acuerdo negociado con los jugadores, pero si no podemos llegar a un acuerdo vamos a tener cambios de reglas en 2018 de una forma u otra", dijo Manfred tras la reunión trimestral de dueños de equipos el jueves.



Manfred espera que se llegue pronto a un nuevo sistema de transferencias de peloteros con Japón. El comisionado dijo no estar listo para hablar sobre expandir la red de seguridad en los estadios en la próxima temporada.



Después de una cifra record de 6.105 cuadrangulares esta campaña, señaló que Grandes Ligas discutirá los estudios de pelotas más adelante en el periodo entre temporadas. Grandes Ligas asfirma que las pelotas cumplen con las especificaciones.