Principales agentes libres Segunda Parte

Kevin Cabral

kevcabral@hotmail.com | Twitter: @kevcabral

En la segunda entrega de nuestra revisión anual de los principales agentes libres en el mercado de las Grandes Ligas, hoy veremos los lanzadores.

Shohei Otani, PD

El japonés de 23 años va a desatar una batalla campal por sus servicios si finalmente es declarado elegible para firmar con un equipo de Grandes Ligas. Otani es uno de los mejores jugadores de béisbol del mundo, con el talento para tener impacto inmediato. Como lanzador, toca 102 mph con su bola rápida y tiene marca de 42-15, 2.52 en la NPB, mientras que como bateador tiene poder “plus”, demostrado por su Slugging de .500 en 1,170 apariciones. Lo que hace su caso más interesante es que, fruto del deseo de Otani de jugar en las mayores en 2018, tendrá que firmar por un MÁXIMO de US$3.53 millones de dólares. Si espera un par de años, podría recibir ofertas de cientos de millones ya que no estaría supeditado a los límites existentes para jugadores internacionales de menos de 25 años de edad. Visto su precio actual, lo lógico es que seamos testigos de una carrera de 30 organizaciones por los servicios de Otani.

Yu Darvish, PD

Darvish tuvo dos pésimas aperturas en la Serie Mundial, que entendemos afectarán su valor. No obstante, sigue siendo el principal abridor disponible hoy en la agencia libre. Aunque luego de su Cirugía Tommy John, el japonés no ha sido el prototipo de as de rotación que vimos entre 2012 y 2014, pensamos que puede proveer 200 entradas por encima del promedio en los próximos años. El “stuff” está ahí para eso. La bola rápida de Darvish promedió 94 mph en 2017, y es complementada principalmente por un cutter que se ha convertido en su principal pitcheo secundario en la etapa post-cirugía. De amplio repertorio, también enseña slider, curva, cambio y una ocasional bola rápida de dedos separados. Con 31 años de edad, puede aspirar a un acuerdo de cinco años y más de $100 Millones de dólares.

Jake Arrieta, PD

Arrieta tenía 27 años cuando finalmente se convirtió en un abridor estable de Grandes Ligas en 2013, luego de llegar a los Cachorros de Chicago desde los Orioles de Baltimore. Su pico llegó en 2015, cuando ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional gracias a una increíble segunda mitad, en la que tuvo marca de 12-1, 0.75. Tuvo un pobre inicio en la temporada recién concluida, y para mediados de Mayo tenía un PCL de 5.44. Pudo reponerse de ahí en adelante para recuperar parte del valor que tenía en el mercado, pero perdió unas salidas en la recta final fruto de un músculo halado en una pierna. Los números generales (14-10, 3.53) y el hecho de que se mantiene en superbas condiciones físicas nos hace pensar que Arrieta conseguirá un contrato de cuatro años y al menos US$20 millones por temporada. Múltiples equipos se interesarán en sus servicios.

Wade Davis, PD

A pesar de una ligera merma en la velocidad de su bola rápida y ocasionales molestias en su brazo, Davis ha utilizado un devastador lanzamiento de cutter para convertirse en uno de los cerradores más destacados de las Grandes Ligas en los últimos dos años y medio. En ese lapso, ha convertido el 94% de las situaciones de salvamento, con un PCL de 1.65 desde el día inaugural de 2015. Aunque no fue tan dominante en 2017, cuando tuvo su peor proporción de bases por bolas concedidas, es sin dudas el mejor cerrador disponible. Por eso está en posición de conseguir un contrato de por lo menos tres temporadas pese al deterioro de su control, el cual fue especialmente aparente en la segunda mitad de temporada. Contendores como Houston, St. Louis, Washington y otros podrían estar interesados en los servicios de Davis.

Lance Lynn, PD

Desde que ingresó a la rotación de los Cardenales de St. Louis en 2012, Lynn ha sido un “come-innings” antes y después de la cirugía Tommy John que lo sacó de circulación toda la temporada de 2016. Entre 2012 y 2015, el subestimado lanzador derecho promedió 15 victorias, 32 aperturas y unas 190 entradas por campaña en unos años donde en gran medida pasó desapercibido. Luego de su operación, regresó el año pasado para encabezar la Liga Nacional en aperturas (33), agregando 11 victorias y 186.1 entradas lanzadas. En otras palabras, Lynn no perdió su habilidad de tomar la pelota cada cuatro días a pesar de la lesión, y ese es el principal valor que lo hará atractivo para una larga lista de equipos. La única nota discordante que tuvo en su actuación fue un ligero deterioro en las proporciones de ponches y bases por bolas por cada nueve entradas. Con 30 años de edad, Lynn puede aspirar a un contrato de cinco temporadas y entre $15 y $18 millones anuales.

Resto de la lista: Alex Cobb, Greg Holland, CC Sabathia, Bryan Shaw, Addison Reed y Juan Nicasio, entre otros.