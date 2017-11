Los detenidos

Héctor J. Cruz

Al menos tres novatos de relevancia ya fueron parados y no podrán seguir jugando en la pelota dominicana este invierno. Las Estrellas Orientales son perjudicadas cuando son detenidos los jóvenes Fernando Tatis Jr. (3ro), y el jardinero Raimel Tapia. El primero pertenece a los Padres de San Diego, y no está supuesto a jugar en el equipo mayor en 2018.El segundo, Tapia, es de Colorado Rockies, pero tiene chance de ser regular pues el venezolano Carlos González se fue a la agencia libre y no retornará.

Un tercer novato es Eloy Jiménez, jardinero de Chicago White Sox y quien seguramente jugará regular a partir del próximo año. Eloy, de 20 años de edad, impacta en Lidom con su ofensiva de .368 en bateo, 4 jonrones y 21 empujadas. Es uno de los novatos premium y le están echando una mirada en serio.

Dicen los ejecutivos de Lidom que no tienen formas de enfrentar esta situación, la cual viene dándose en los últimos años. Ellos simplemente se preparan para tales eventualidades y siempre tienen alguien a mano para sustituírlo. Las Grandes Ligas son los dueños originales de estos muchachos y nada puede hacerse aquí, localmente.

EL CONTRATO: Asímismo funciona el asunto de la firma de los novatos. La MLB firma los novatos dominicanos y lo hace sin ningún tipo de garantía de que el pacto será respetado. Hay un acápite que señala la condición posterior de examen físico, y si presenta problemas el contrato se va abajo, como sucedió ahora con el joven Jelfrey Marte, el muchacho de La Vega que recibió 3 millones de dólares, pero al final no recibe nada. En la parte física presentó problemas en la vista y la “intención” fue desestimada.

Anoche conversé con su agente local Ulises Cabrera y dijo que eso había sucedido hace mes y medio, pero la MLB no lo había informado. Fue necesario que un periodista gringo colara la noticia que salió a la luz precisamente hace dos días.

Cabrera me dijo, además, que Jelfry está consciente y tranquilo de lo sucedido, y que ahora es agente libre para que lo vean otras organizaciones. Eso sucederá en las próximas semanas a ver quién lo firma.

Es como dice el colega Ricky Noboa, comisionado de beisbol: “No existe base jurídica para enfrentar este tipo de casos. en Dominicana no hay leyes que protejan estos muchachos “.

“POCO DINERO”: A 9 jugadores de liga mayor les extendieron la “oferta calificada” de jugar el 2018 por la suma de US$17.5 millones. Pero todos, los 9, dijeron que no, que era “poca cosa”, y decidieron irse a la agencia libre. Obviamenente ellos prefieren buscar un pacto multianual de 3 ó 4 años, aunque les represente menos dinero en promedio por temporada. Así sucedió el año pasado con Edwin Encarnación, por ejemplo.

Los 9 caballeros que rechazaron son Carlos Santana (Cleveland), Lance Lynn (pitcher de San Luis), Jake Arrieta y Wade Davis (Cubs), Alex Cobb (Tampa), Eric Hosmer, Mike Moustakas y Lorenzo Cain (Kansas City), y Greg Holland, de Colorado. Es seguro que todos encontrarán trabajo y buenos contratos porque tienen sobrada calidad y casi todos son jóvenes.

DE INTERÉS: No hubo sorpresas en los premios MVP y ganaron los favoritos, Giancarlo Stanton y el venezolano José Altuve... Ahí no hubo equívocos. Aunque Joey Votto tuvo 10 votos de primer lugar, igual que Stanton, lo cual no estuvo bien pues esos gallos no salían... Altuve le dio una pela de 27-2 a Aaron Judge, y José Ramírez tomó un voto de primer lugar... Edwin Encarnación, por cierto, tiene boda con su novia Karen Yaport el domingo 26 en Casa de Campo, La Romana. Este viernes (creo) tendrá lugar la boda de su amigo José Bautista, con su compañera de hace mucho tiempo Neysha Croyle, pues ellos no se habían casado. Tienen tres niñas y se conocieron de cuando él jugaba con los Piratas...Bautista está en la agencia libre y este año ganó US$18 millones con Toronto... Las lluvias de los últimos días fueron tan intensas que provocaron un tremendo hoyo en el jardin central del Estadio Quisqueya. Anoche duraron más de media hora arreglando eso, poniendo tierra y arena, pero parece que lo hicieron bien...Dice el comisionado de béisbol Rob Manfred que impondrá nuevas reglas el año próximo, haya o no haya acuerdo con el sindicato de peloteros... Entre esas reglas está el tiempo de 20 segundos entre cada pitcheo, y limitación para las visitas del catcher al montículo..¿Y en Lidom, cómo anda eso? Un completo desorden, los juegos duran unas 4 horas, la gente sale luego de medianoche de los estadios,todo el mundo cansado y asustado por la violencia de la calle... Los directivos de la liga y de los equipos deben tomar ese asunto en serio porque se le puede ir de la mano y eso aleja a los fanáticos... No está lejos el día en que los partidos tengan que empezar aquí a las 7 de la noche, de tal manera que todos puedan ir a sus hogares antes de las 11...¿No me creen?... Hay mucho desorden en eso, sr. Vitelio Mejía...De repente, los Toros del Este tienen 6 derrotas seguidas luego de una tremenda racha de 7 ganados..¿Qué pasó ahí?..