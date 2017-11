Mendy López Jr. lidera deportistas a ser exaltados este domingo

San Francisco de Macorís

Mendy López, el histórico líder de cuadrangulares en el béisbol profesional dominicano con 61, encabezará a un grupo de cinco deportistas que serán inmortalizados el próximo domingo por la Galería de la Fama del Deporte de la Región Nordeste.

El también ex pelotero Erick Then, Francisco Rodríguez (Felipón), en softbol; el ex jugador de baloncesto Adrian Vásquez y el tenimesista Francisco Alberto Núñez son los otros cuatro que serán exaltados en el Ceremonial a efectuarse el domingo 19, desde las 12:00 del mediodía.

El doctor Luis Esmurdoc, presidente de la Galería de la Fama del Deporte de la Región Nordeste, dijo que todo está listo para la inmortalización de López, Núñez, Vásquez, Rodríguez y Then, en un solemne acto que tendrá lugar en el Salón de Eventos de la Ciudad Agropecuaria, de esta ciudad, previó a un opening que abrirá a las 11:00 de la mañana.

López es uno de los líderes históricos de jonrones en el béisbol local y ocupa los primeros puestos de todos los tiempos en otros renglones ofensivos importantes como carreras remolcadas, anotadas y dobles.

El hijo del ex jugador amateur y narrador estrella de las Aguilas, Mendy López sr., fue firmado en febrero del 92 por los Reales de Kansas City, por los escuchas Luis Silverio y Diomedes Castellanos.



Después de jugar dos años en la Liga de Verano de República Dominicana y en distintos circuitos minoritarios de los estados Unidos, Mendy debutó en liga mayor con los Reales, una de las cuatro organizaciones de Grandes Ligas para las que jugó (Piratas, Marlins y Astros).



A pesar de tener una carrera efímera en liga mayor, fue un pelotero de más de diez temporadas en la liga invernal, que combinó con grandes años en el béisbol de verano de México y en algunas ligas de Asia.



Además de su liderato en cuadrangulares, López ostenta la marca de más tetrabases en finales con nueve y es cuarto de todos los tiempos en semifinales, con 16 estacazos de cuatro esquinas.



En 2007, López jugó para los Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana. Bateó para .304 con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas. Se corona campeón ese año.

En 2008, volvió a jugar para Monterrey batando .321 con 22 jonrones y 97 carreras impulsadas. Fue seleccionado a mitad de temporada para el Juego de Estrellas en 2006, 2007 y 2008.

Felipe Rodríguez



Felipe Rolando Rodríguez Jiménez (Felipón) uno de los grandes softbolistas que ha dado esa región al softbol nacional en sentido general.

El nativo de Sánchez, Samaná, fue un deportista con una dilatada carrera como softbolista que descolló en varias versiones de los III y IV Juegos Deportivos Nacionales, bateando para promedios de .526 y .519, con cinco jonrones en cada cita, además de 11 y 12 vueltas remolcadas, respectivamente.

En la Capital dominicana tuvo sus años de gloria como jugador de la poderosa maquinaria de los Astroboys de Toshiba, equipo con en que una ocasión conectó cinco jonrones en turnos consecutivos.

Alberto Núñez

El tenis de mesa tendrá su primer representante en la Galería de la Fama del Deporte de la Región Nordeste, cuando Francisco Alberto Núñez será exaltado el domingo 19.

Ccomenzó la práctica del tenis de mesa a la edad de siete años y al poco tiempo ya era una de las principales promesas de ese deporte en el país.

A los 18 años, en 1974, fue escogido el mejor jugador regional. En 1979 representó al Nordeste en los Juegos Nacionales, donde obtuvo medalla de bronce por equipo.

Ganó su primer torneo a la edad de 12 años. En cinco ocasiones fue campeón del Cibao juvenil y y tres veces a nivel nacional en semi abierto. Entre 1975 a 1978 fue miembro de la selección nacional, pero declinó del tenis de mesa para dedicarse a tiempo completo a los estudios.

Durante sus años de atleta y estudiante universitario, ganó varias medallas de oro representando a INTEC y a la Casa España. Hoy es un reputado médico de la región.

Cuando logró coronarse campeón nacional juvenil, Francisco Alberto Núñez fue premiado por el tenimesista chino Lien Tin, campeón mundial en sencillos para la época.

Adrian Vásquez

Adrian Virgilio Vásquez fue un consagrado jugador de baloncesto que gravitó con nivel de estelaridad en el torneo superior de esta ciudad por espacio de 20 campeonatos con el club Máximo Gómez, después de azotar en los campeonatos provinciales, regionales y nacionales de las categorías infantil y juvenil.

Debutó en la justa superior en 1985 con 15 años de edad, siendo miembro de equipos campeones del basket local en seis ocasiones, entre 1987 y el año 2000.

Ganó el premio de Novato del Año, fue líder en anotación en 1991 y Más Valioso de la semifinal de 1994.

Erick Then en béisbol

Them comenzó a jugar béisbol en natal provincia Duarte a la edad de nueve años y 22 años después firmó para el béisbol profesional con los Piratas de Pittsburgh, mientras se preparara para representar al país en los Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe de La Habana ’82, en Cuba.



Su futuro era tan promisorio que recibió un bono de diez mil dólares, muy por encima del dinero que las organizaciones de Grandes Ligas destinaban para la firma de prospectos fuera de territorio estadounidense.



En 1980 fue líder de bateo del Doble A Provincial y fue líder de bateo con .414, pegó 29 hits, remolcó 21 carreras (líder) y sus ocho jonrones fueron la mayor cantidad del torneo, para ganar la Triple Corona del bateo.

Al siguiente año volvió a ser un pelotero de triple corona con sus .405 de average, 24 impulsadas, siete jonrones y terminó el torneo con 30 hits jugando otra vez con la liga Rafael Mena.



En los Juegos Nacionales de Barahona 81, Then fue líder de bateo con .562, conectando nueve indiscutibles en 16 turnos, con tres jonrones y siete vueltas remolcadas.



En 1982 fue contratado por Baterías Meteoro y en el distrital Doble A promedio .382 de bateo y fue líder en empujadas y jonrones con 26 y ocho respectivamente. Dio 34 hits en 89 visitas oficiales al plato.



Tras jugar varios años en ligas menores, Then fue acosado por las lesiones y no pudo avanzar más alla de Doble A.



Regresó a su país en 1996 y desde el entonces se involucró a la dirigencia del béisbol local como presidente de la Asociación, entidad que aún preside. Desde entonces ha sido un notable propulsor del béisbol. Es el ideólogo de la fundación de la Liga de Verano de la República Domincana y del equipo Arroceros del Nordeste, que dirige junto con el presidente y senador provincial, Amílcar Romero.