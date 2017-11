Club Naco gana Copa de Karate

Santo Domingo

El club Naco se coronó campeón por equipo de la VIII Copa de Karate y III versión Internacional, que tuvo dedicada a José Luis -Borola- Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate (Fedoka).

En el certamen participaron cerca de 400 atletas de las zonas Metropolitanas, Sur, Este y Norte, militares, la Policía Nacional y otros equipos internacionales.

Los atletas naqueños lograron un total de 35 medallas, 12 de ellas de oro, 12 de plata y cinco de bronce.

En segundo lugar quedó el Dojo María Dimitrova con 25 preseas, 9 de oro, 9 de plata, y 7 de bronce. En tercero, el Dojo Los Mina que ganó 10 metales, 7 de oro y 3 de plata.

Borola emocionado

Las emociones estuvieron a granel cuando la Escuela de Karate del club Naco y el Comité Organizador de la Copa Nacional e Internacional 2017, que encabezan la sensei Natalie Vidal y Olga Cabral, entregaron un reconocimiento al profesor José Luis -Borola- Ramírez, presidente de la Fedoka).

Tras recibir su placa, Borola Ramírez no pudo contener la emoción y habló por primera vez en público en meses, tras el atentado homicida de que fue objeto y bajo lágrimas dijo que “por interés personal, no tenía intención de dirigirme a ustedes atletas, pero me siento emocionado”.

Expresó Ramírez que “esta placa que recibo del club Naco es ustedes también y se la entrego con mucho honor y respeto a todas las personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas”.