Kluber y Scherzer

Corey Kluber superó a Chris Sale y Luis Severino en el pleito por el Cy Young Liga Americana. Kluber, con marca de 18-4 y 2.25, recibió 28 votos de primer lugar dejandole solamente 2 al zurdo de Boston.Es el segundo premio para Kluber, que también lo ganó en 2014, también es el primero de Cleveland con más de uno.

En la Nacional, Max Scherzer “se burló “ de Clayton Kershaw y ganó 27 votos a 3, siendo el tercero en su excelente carrera. Había ganado en 2013 con record de 21-3 y 2.90’, en 2016 con 20-7 y 2.96 y ahora con 16-6 y 2.51, menos victorias, pero proporciones excelentges.

LOS MVP: ¿ Vencerá José Altuve todo tipo de prejuicios y ganará el premio MVP de la Liga Americana? ¿Podrá vencer a los 52 jonrones y 114 empujadas de Aaron Judge, uno de los nuevos ídolos de la MLB? Se supone que el venezolano se quede con el premio pues su gran temporada así lo indica. Fue líder de bateo con .346, disparó más de 200 hits por cuarto año seguido, añadió 24 jonrones y 81 empujadas, 32 robos de bases, y fue puntal en la gran campaña de Houston, que sumó 101 victorias ( esta evaluación no incluye la serie mundial porque los votos son emitidos al final de la fase regular, se supone). Judge también fue clave para los Yanquis, que lograron un puesto de wild card, y no me sorprendería que la mayoría de votos fuesen hacia su persona. El tercer competidor es José Ramírez, el dominicano de Cleveland que tuvo un año excepcional.. Ramírez dividió su campaña entre tercera base (736 innings ) y segunda (577), inclusive fue al juego de estrellas como antesalista. Ganó el bate de plata como tercera, su promedio fue de .318, 29 jonrones, 83 empujadas y 107 anotadas.. Fue lider de dobles entre los seis finalistas (ambas ligas), y compartió el liderato de extrabases (91) con Giancarlo Stanton.

Precisamente Stanton es el favorito de ganar en la Nacional por sus 59 jonrones y 132 impulsadas, y tiene la oposición de Paul Goldschmidt, de Arizona (.297-36-120).. El otro competidor es Joey Votto, de Cincinnati, con .326, 36 jonrones y 100 remolques.

EN MALAS: La lluvia hizo acto de presencia en la capital y el pais por segundo día seguido. Provocó la no terminación regular del juego de Licey y Escogido la noche del martes (Licey ganó 6-0 en 6 entradas), la suspensión de Aguilas y Estrellas en San Pedro de Macoris, y anoche fueron suspendidos temprano otros dos encuentros (Licey-Escogido y Estrellas-Aguilas en Santiago).

El Escogido sigue pasándola mal con 2-8 en sus últimos diez juegos y tiene un empate con Licey en el 5to. lugar (10-14). ¿Por qué tantas altas y bajas para algunos clubes de Lidom?

Las estadísticas siempre hablan. Por ejemplo, el amigo Antonio Puesán colocó ayer en su twitter que el relevo de los Toros tiene 8 blown saves (fallos ),los Leones 6 veces, el Licey 5, las Estrellas 1, y los Gigantes 3..¿Tiene eso relación con el standing? Chequee y se dará cuenta.

DE INTERÉS: El tema relacionado a los sobornos en el fútbol mundial siguen produciendo noticias. Ayer cometió suicidio un señor argentino llamado Jorge Delhon, acusado de recibir millones de dólares para favorecer la venta de derechos de transmisión en su país.... En Perú, unos chamanes y brujos hicieron varias ceremonias para ayudar a que su país venza en Nueva Zelanda en su juego de eliminatoria para el mundial de Rusia 2018... Los peruanos no quieren sufrir las consecuencias de otros países de renombre que han sido eliminados, dígase Italia, Holanda,Estados Unidos, Ghana y Chile...¿Existe la brujería?.. Solo dos dominicanos han ganado el premio Cy Young históricamente: Pedro Martínez tres veces, Bartolo Colón una... ¿Quienes han ganado el MVP ? Alex Rodríguez (3 ), Albert Pujols( 3 ), George Bell, Sammy Sosa, Miguel Tejada y Vladimir Guerrero..En 2005 Colón fue Cy Young y Pujols MVP.. Muchos peloteros de gran calibre no pudieron lograrlo, como Manny Ramírez, David Ortiz, Adrian Beltré....Licey y Escogido se ven la cara esta noche en el partido suspendido anoche, mientras las Estrellas reciben a las Aguilas.....Los nombres que mencionan como nuevas entrevistas por los Yanquis son Aaron Booone, Jerry Hairston Jr., Hensley Muelens y Chris Woodward, este último coach de tercera de los Dodgers...