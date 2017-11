Towns aprueba uso marihuana medicinal Phoenix

Nick Friedell

ESPN.com

El pívot de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, cree que la NBA debería permitir a los jugadores usar marihuana con fines medicinales.

El tema surgió recientemente con la joven estrella durante una amplia sesión de preguntas y respuestas con ESPN. En él, se le preguntó a Towns qué cambio haría si fuera el comisionado Adam Silver.

“Estoy de acuerdo con David Stern con la marihuana”, dijo Towns a ESPN. “No tienes que hacerlo ‘Mary J’ [o] ‘Half Baked’. No tiene que hacerlo así, pero podría usar las propiedades [químicas] para mejorar a muchas personas.

“Eso es algo que Adam Silver tiene que hacer. Eso está fuera de mi control, pero tal vez sea legalizar la marihuana. No totalmente legal, donde las personas son chimeneas, pero usan [marihuana] como un factor beneficioso como atleta, como una persona que vive a diario”.

Los comentarios de Towns se hicieron eco de los del ex comisionado de la NBA David Stern, quien recientemente le contó al ex jugador de la NBA y al empresario/defensor de la marihuana Al Harrington durante un documental sobre Uninterrupted que eliminaría la marihuana de la lista de sustancias prohibidas.

Para Towns, el tema de la marihuana medicinal es personal. El sobrino de su novia es autista, y Towns ha visto cómo algunos de los nuevos tratamientos que involucran propiedades de la marihuana han ayudado al niño y su familia a lidiar con la enfermedad.

“No he visto nada más que beneficios para él”, dijo Towns. “Y estoy muy feliz de que encuentre consuelo. Encuentra esa normalidad todos los días. Como un padre, una madre, un padre con un hijo, harías cualquier cosa por tu hijo”.

Towns, quien dice haber investigado un poco sobre los beneficios de la marihuana medicinal, dice que el tema se habla en toda la liga.

“Creo que se discute”, dijo Towns. “Pero lo veo por mi experiencia con ello. Nunca he fumado. Nunca he inhalado. Nunca he tomado propiedades de esta, sea cual sea el caso. Pero trato con niños todo el tiempo en escuelas autistas, Reed Academy en Nueva Jersey. Mi novia tiene un sobrino autista, y te das cuenta de que esas propiedades de la marihuana pueden hacer mucho bien para los niños y para los adultos.

“Estos muchachos, solo porque somos atletas de la NBA, no somos super

humanos. Algunos de nosotros tenemos condiciones que podrían usar [la marihuana medicinal] en nuestro beneficio para la vida diaria, solo cuidando a nuestros niños y nuestras familias”.

El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, dijo la temporada pasada en un podcast de CSN Bay Area que utilizó marihuana dos veces para tratar de aliviar el dolor de espalda crónico con el que estaba lidiando.

Aunque no lo ayudó, tenía la esperanza de que las ligas deportivas profesionales aliviaran algunas de sus restricciones sobre el medicamento para ayudar potencialmente a otros atletas que podrían estar sufriendo.

Towns dijo que aún no ha hablado con nadie dentro de la liga con respecto a su opinión sobre la marihuana medicinal, pero que no descarta hacerlo en el futuro.

“Tenemos un comisionado tan bueno en Adam Silver que está dispuesto a escuchar opiniones y hablarnos sobre también de cómo se siente”, dijo Towns.

“Creo que David Stern obviamente hizo una declaración intelectual de su experiencia y solo veía las cosas desde una perspectiva diferente.

“La NBA ha hecho un gran trabajo simplemente tomando medidas enérgicas contra las cosas que no deberían ser legales. No solo es legal para mejorar el rendimiento, o en cualquier caso, sino para que la vida diaria tenga una calidad mejor, una vida más sostenible, una vida más saludable al eliminar esas drogas del juego”.