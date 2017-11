Se suicida exfuncionario argentino señalado por sobornos fútbol

Buenos Aires, Argentina

AP

Un ex funcionario del gobierno argentino se suicidó al arrojarse debajo de un tren poco después que un empresario dedicado a la comercialización de torneos de fútbol declaró en un juicio en Estados Unidos que le pagó millones de dólares en sobornos.

Jorge Delhon, un abogado que trabajó en la jefatura de gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), falleció el martes por la noche al tirarse a las vías ferroviarias a las afueras de la capital argentina, informó el miércoles a The Associated Press un integrante del equipo de prensa del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado para hablar sobre el caso.

Horas antes del suicidio, Alejandro Burzaco, exdirector general de la empresa Torneos y Competencias, testificó en un juicio en Nueva York que entre 2011-14 pagó millones de dólares en sobornos a Delhon y a Pablo Paladino, ex coordinador del programa gubernamental Fútbol para Todos, a cambio de los derechos de transmisión de partidos de la segunda división.

Desde la jefatura de gabinete donde trabajaba, el abogado estuvo relacionado con Fútbol para Todos, un programa creado por el gobierno de Fernández para transmitir los partidos de la liga local de fútbol por la televisión pública, y por el que en la actualidad hay varios exfuncionarios procesados por supuestos actos de corrupción.

Antes de arrojarse, Delhon dejó una nota manuscrita que decía: “Los amo. No puedo creer”, y que fue recuperada por la policía, indicó la persona.

Paladino dijo a distintos medios argentinos que cuando se hizo pública la declaración de Burzaco, se contactó con Delhon para verse y hablar al respecto, pero que Delhon no llegó a la cita.

Un tribunal argentino confirmó en marzo los procesamientos de los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y de ex directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por el presunto desvío de fondos públicos destinados a Fútbol para Todos.

En su testimonio del martes, Burzaco también declaró que Julio Grondona, el todopoderoso mandamás del fútbol argentino hasta su muerte en 2014, recibió sobornos en efectivo para votar a favor de Catar como sede del Mundial de 2022.

Asimismo afirmó que Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV Globo, Full Play Argentina y Traffic pagaron sobornos para obtener los derechos de transmisión de la Copa América y otros torneos de fútbol. El dinero se habría ocultado mediante entidades en el extranjero y contratos con términos inexactos.

La acusación surgió durante el segundo día del juicio contra tres exdirigentes del fútbol en Sudamérica acusados de recibir sobornos. Burzaco, que se declaró culpable de crimen organizado y otros cargos, es el principal testigo en el juicio en Nueva York contra el expresidente de la Conmebol, Juan Angel Napout; el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marin; y el expresidente de la federación peruana, Manuel Burga.

Los exdirigentes, que se declararon inocentes, son los primeros que enfrentan juicio como parte de la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, que destapó una red de corrupción que duró más de dos décadas y en la que se pagaron al menos 150 millones de dólares en sobornos.