Controversia en Charles Schwab Cup

Felix Olivo

Hola Fiebruses. De manera regular, el PGA Champions Tour se maneja sin problemás, pero el cierre de la competencia por puntos denominada The Charles Schwab Cup (similar a la FedEx Cup del PGA Tour, al Race to Dubai del Tour Europeo, y a la CME Group de la LPGA) ha dejado un mal sabor a muchos en el Tour de veteranos. Como a lo mejor saben, el torneo final lo ganó Kevin Sutherland, y con él la copa y el millón de dólares. La controversia viene porque Kevin ni siquiera ganó durante todo el año (de hecho, es la primera vez que gana en cuatro años jugando el Tour Senior). Así las cosas, el alemán Bernhard Langer, que buscaba ganar su cuarto título consecutivo, se quedó “con el moño hecho”. Lo impresionante de todo es que Langer ganó siete veces en esta temporada

(sí, 7 veces), pero una regla de Tour dice que los puntos acumulados “se resetean” tras los dos primeros eventos de playoff (los cuales gano Langer), y eso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones. O sea que Langer ganó los dos torneos equivocados (si alguien puede que me lo explique). Así, con Langer en el puesto 12 del último evento, Sutherland pudo incluso haber quedado segundo o tercero y como quiera ganaba. En un español muy claro: en el caso utópico de que un jugador gane todos los torneos durante la temporada, si aparece otro que gane los últimos dos de los playoff se lleva la copa y el millón de dólares. Entonces, según palabras de Langer, de que sirve dominar el Tour durante toda la temporada? Ahora el sentir por parte de los Champions es si el sistema de puntos es justo o no. Los jugadores han expresado su pensar acerca del asunto, y saben que, al igual que la FedEx Cup a la cual también hubo que hacerle sus ajustes, lo acontecido el fin de semana no es bueno ni para el Tour ni para los fans. Sólo el tiempo será quien dicte el norte hacia el cual irá este premio. Desde mi punto de vista es totalmente injusto y además impopular, porque los jugadores entonces se concentrarán más en la etapa final del Tour y no en hacer un esfuerzo por jugar mejor y en más eventos en busca de los puntos. Mantengan la bola en el fairway!