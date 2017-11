Radek Stepanek deja su carrera por motivos de salud

EFE

Praga

El tenista checo Radek Stepanek, ganador de cinco títulos individuales y dieciocho de dobles, anunció este martes el fin de su carrera deportiva para no poner en riesgo su salud.

“No voy a seguir compitiendo. Termino mi trayectoria con el tenis”, dijo visiblemente emocionado el tenista, de 38 años, en una rueda de prensa en Praga.

“Este último año, después de la operación, no ha sido fácil. No quiero poner en riesgo mi vida ni la próxima etapa que me espera”, añadió Stepanek, que ha tenido que someterse ya a dos operaciones, en las vértebras cervicales y en las lumbares.

El tenista de Karvina, que fue octavo del mundo en individuales en 2006 y cuarto en dobles en 2012, ha sido uno de los artífices del éxito de su país en la Copa Davis. Debutó en este torneo de naciones en 2003 y consiguió levantar la “ensaladera” en 2012 al vencer a España en Praga, para revalidar el título de campeón frente a Serbia en Belgrado un año después.

“Siempre supe que la etapa del tenis está limitada y quise que durara al máximo, pero debo ser realista y ver si el cuerpo puede o no”, se sinceró.

“He luchado hasta el último suspiro, y ha llegado el momento de otra cosa”, añadió, a la vez que reconoció que le esperan en la vida “muchos otras vivencias hermosas fuera de las pistas”.

Ahora tiene previsto desaparecer “un par de días para descansar” y reconoció que no tiene “prisa”. “Antes siempre estaba con prisas, ahora llega un tiempo desconocido, de tranquilidad”, aseguró.