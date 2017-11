Lucha estilo libre obtiene un oro, tres platas y dos bronces

Santa Marta, Colombia

Juan Ramírez Beltré, con medalla de oro, encabezó la actuación de la lucha, en el estilo libre, en la jornada final del torneo de este deporte este martes de los XVIII Juegos Bolivarianos que se disputan en esta ciudad.



Además de Ramírez Beltré, también sobresalieron Álvaro Rudesindo, Yorfi Jiménez y Luis Miguel Pérez, con una medalla de plata cada uno, así como Carlos Félix y Billy Jean, con un bronce por cabeza.



En total, el deporte de la lucha ganó este martes seis medallas, incluidas una de oro, tres de plata y dos de bronce, y terminó con 12 preseas (tres de oro, cuatro de plata y cinco de bronce).



Juan Ramírez Beltré derrotó 12-2 al colombiano Yerson Hernández, para quedarse con el metal dorado de la categoría menos 57 kilos. En su primer combate superó 5-0 a David Pinilla, de Panamá, y luego 4-1 al venezolano Pedro Mejías.



Ramírez Beltré, campeón panamericano de la categoría en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, lució confiado y no confrontó problemas para superar a su rival en la final.

“Necesitaba este resultado. Había ido a dos eventos internacionales y me quedé con las manos vacías, en blanco, pero ya estoy de vuelta”, comentó Ramírez después de la premiación.



El atleta, que tuvo un retiro voluntario en el 2013, agradeció a Dios por su desempeño y tuvo palabras de reconocimiento a sus entrenadores Enrique Minier y Élio Garrawey, así como para la Federación Dominicana de Lucha “que siempre me ha ayudado cuando la he necesitado”.



Luis Miguel Pérez Sosa, en los 97 kilos, superó con facilidad a Ronaldo Valverde, de Perú, para terminar con el segundo mejor resultado de la categoría y ser premiado con la presea de plata.

En los 65 kilos, Álvaro Rudesindo Camacho se quedó con la medalla de plata al no competir por lesión en un tobillo. Camacho debió enfrentar al venezolano Anthony Montero, quien se quedó con el metal dorado.



Jorfi Jiménez Santana, en los 74 kilos, obtuvo la presea de plata al caer en la final ante el venezolano Cristian Sarcos.



La medalla de bronce de los 125 kilos quedó en manos del dominicano Carlos Félix, así como Billy Jean Valdez, en los 86 kilos.



Rober Pigozzi conquista oro en slalom abierto masculino esquí náutico

En tanto, el dominicano Rober Pigozzi conquistó la medalla de oro en la modalidad Slalom Abierto en Esquí Náutico en las competencias de esta disciplina que se lleva a cabo en el Club Los Lagartos.



Pigozzi terminó con la más alta puntuación de mil puntos 0,50/58/10.25 0,50/58/10.25, superando a Santiago Correa Jaramillo, de Colombia, quien obtuvo la plata con 4,50/58/11.25 4,50/58/11.25, y a Mario Mustafá Artadi, de Perú, quien ganó el bronce, con 2,50/58/11.25 3,50/58/11.25.



En la modalidad slalom varones, la clasificación dejó en el primer lugar a Robert Pigozzi, de República Dominicana, con 1.000 puntos; seguido del colombiano Santiago Correa, quien obtuvo 853 puntos. El tercer lugar fue para el peruano Andrés Mustafá, con 816 puntos; seguido de Federico Jaramillo, de Colombia, quien se ubicó en la cuarta posición, con 807 tantos, y el chileno Diego Chicharro, en la quinta, con 752.



Pigozzi ganó una de las 15 medallas que se repartirá en la rama masculina. El campeonato dará en total 30 medallas, 15 en la rama masculina y 15 en la femenina, correspondiéndoles a cada rama 5 de oro, 5 de plata y 5 de bronce en las modalidades de Slalom, Figuras, Salto, Overall y Wakeboard.



La organización del evento está a cargo de la Confederación Latinoamericana de Esquí Náutico, Colaen, que tiene el apoyo en su parte organizativa de la Federación Colombiana de este deporte.