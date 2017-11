Yoel Adames F.

Nombre científico: Vespula vulgaris, en inglés se escribe ‘Wasp’, en francés ‘Guépe’, alemán ‘Wespe’, italiano ‘Vespa’, en portugués también es ‘Vespa’, pero en español estos insectos del orden Himenóteros y de la familia Vespidae, son llamados ¡Avispas!.

¿A quién de niño (hasta de adulto) no le ha picado una bendita avispa? En el boxeo local tuvimos en los años ochenta un magnífico campeón peso mosca llamado Rafael “Avispa” Cabrera, nativo de Santiago, un peleador de salón: excelente tamaño, alcance por encima de todos sus rivales y con pegado por encima del promedio. Llegó a ser No.1 del mundo.

¿Qué le faltó a la Avispa para llegar al estrellato, por lo menos a una oportunidad por una correa mundial? Ese gran peleador se quedó a mitad de camino, incluso, se dejó sorprender por un rival mediocre como Félix Martí, perdiendo su futuro, a ese le faltó hambre, tesón, luchar duro. Quizás no se enfocó, lo tenía todo para llegar y más, era estudiante universitarioÖ simultáneamente.

Traigo a la única Avispa famosa del boxeo local de los últimos 40 años porque estamos frente a la segunda, a la ‘Avispa Puello’, de San Juan de la Maguana, uno que sí tiene ansias, garras y una hambre enorme de alcanzar grandes metas.

PONZOÑOSO: Últimamente no asisto a todos los eventos de boxeo por lo tarde que finalizan, empiezan hoy y terminan mañana, y por lo caro que cuesta hasta una botella de agua en esos grandes hoteles, donde muchas caras cotidianas del boxeo no se les puede ver; pero en una de esas ocasionales asistencias, disfruté la pelea de La Avispa Puello ante el venezolano Patrick López y quedé enamorado del arte de este muchacho y de cómo se entrega en la refriega; reitero, tiene hambre de llegar.

Este sábado 18, otra vez en el Jaragua, peroÖ Alberto -La Avispa- Puello hará su debut como estelarista -porque le ha gustado a la gente-, y quisiera que lo observen y luego me den su opinión, él se medirá al mexicano Ricardo Gutiérrez a distancia de 11 rounds exponiendo su doble corona latina welter junior (140 libras), unificada por la AMB-CMB. Oh, la cartelera la organiza la hermosa Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing Promotion. Vaya y escríbame, me interesa su opinión.

EL NO1.: Hoy me ha tocado escribir sobre los abejorros, ahora el turno es para el señor “Abejón” Fortuna, ‘primo’ de la Avispa, pero este no es sureño, sino del Este cañero. Romanense.

El ex doble campeón mundial Javier -El Abejón- Fortuna va pisándole los talones a Joan Guzmán con los numeritos, en las tres divisiones que ha militado ha llegado a la primera posición del ranking. Ahora es el máximo retador de los ligeros de la AMB, donde ha gobernado en los plumas y ligeros Jr.

César “Manguita” Mercedes está que se frota las manos con las alas de su “Abejón”, al parecer el chico conseguirá un gran combate y tendrá la oportunidad de lograr una tercera corona universal, algo que ningún dominicano ha conseguido. A propósito, solo Joan, ha intentado esa hazaña, pero increíble, en cuatro chances no pudo. Ampliaré este tema de Joan en LISTÍN DIARIO digital el sábado, Dios delante.

GRAN MURALLA: Todo luce bonito, pero el Abejón tendrá que volar alto. El romanense tendría de frente al venezolano Jorge Linares, súper campeón de la división; o al californiano Miky García, rey ordinario del organismo; dos fuertes policampeones, ninguno de los dos me gusta para él, pero ese es el reto y si es cierto que el nuestro iría forzado, tampoco es mentira que ellos también tendrán de frente a un rival de alto vueloÖ bulloso ¡y con ponzoña! ¡Cuidado!.