Señor Presidente, recuerde mi artículo del 18-09-2012

Cuqui Córdova

En la fecha arriba indicada, escribimos con el siguiente título: Señor presidente Danilo Medina, usted tiene en sus manos la oportunidad de convertirse en el más reconocido mandatario, si erradica los crímenes y robos, arregla la luz y disminuye la pobreza en el pueblo dominicano.

En esa ocasión, decíamos: “Leemos en los periódicos Joven mata a su hermano de un balazo. El caso ocurrió en Cristo Rey; Delincuentes matan niño de 8 años y a joven de 24; Ángel López Ozoria, de 30 años, mató de un balazo a su esposa embarazada de dos meses; Hombre apuñala mujer que pretendía y mata al padre. Ella, de 28 años, residente en Villa Cerro, de Higüey. Entre otras más noticias de ese género: asesinan anciana de 75 años (atada de pies y manos y con los ojos vendados), madre del ex astro de béisbol Miguel-Guelo-Diloné. Uno de los estranguladores era conocido de la familia, residía en el mismo sector y los Diloné hasta lo habían ayudado. Esto nos recuerda, en una ocasión, un ejecutivo extranjero de Shell nos confesó: Mira Cuqui, cuando alguien te haga un daño, no busques la lista de tus enemigos, búscalo en las personas que tú has favorecido y ahí lo encontrarás. Es una pena que en nuestro país estén sucediendo cosas horripilantes, hijos matan a padres y madres. Amigo Danilo, todavía recordamos tus palabras en los tiempos de campaña. Nos impresionaste. Debo informarte que en la época que Ludovino Fernández estuvo de puesto en La Vega, nosotros dormíamos con las ventanas abiertas, los ladrones dejaron de existir. Es fácil averiguar en qué consistía la magia.

Rudolph Giuliani acabó en New York con el crimen y los delincuentes, con un método sencillo, que todos conocemos. ¿Qué esperamos aquí? Que los malos arropen a los buenos.

Danilo, en tus manos está el pandero. Nos parece que tú tienes las condiciones para enderezar nuestro país.

Una nación pequeña como la nuestra, que no está en guerra, y todo el mundo, en especial la juventud, posee armas de fuego. Una de las cosas primeras, debería ser un desarme general.

Un vasto plan de empleos ayudará grandemente a este “maremoto” de ausencia de trabajo y en cuanto a los problemas de energía eléctrica, ahí tendrás que lanzar un juego “sin hits ni carreras”.

Danilo, buena suerte, que Dios te ayude”.

Hasta aquí la crónica del 18 de septiembre del 2012. Ahora están de moda los feminicidios, los atracos han mermado un poco, pero todavía estamos los dominicanos sufriendo por los problemas de la inseguridad y la corrupción. Esperamos que al término de tu período estemos mejor, vamos a orar un poco, a ver si se nos da. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde.