¿Carlos Beltrán a Cooperstown?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Luego de 20 años metido en un play de Grandes Ligas, el boricua Carlos Beltrán anuncia su retiro. Ha sido un largo recorrido que lo ha llevado a 7 equipos: Kansas City, Houston (dos veces), Mets, San Frncisco,San Luis, Yanquis y Texas.Su segunda visita a los Astros le otorgó su primer y único anillo de serie mundial.

Beltrán ha sido un tremendo pelotero. Lo fue desde sus inicios a tiempo completo en 1999 cuando ganó el premio de Novato del Año. Fue una estrella en el terreno de juego y también en el dogout pues se convirtió en líder y mentor donde quiera que estuvo.

Algunos dicen que no tiene números suficientes para ser Salón de la Fama de Cooperstown. Pero si chequean sus méritos se darán cuenta de que el hombre disparó 2725 hits (el número 61 de todos los tiempos), remolcó 1587 carreras (el 41), y disparó 435 jonrones, con promedio de bateo de .279,. Añadió también 312 robos de bases, ganó dos bates de plata y 3 guantes de oro por su reconocida buena defensa.

Ahora se dice que los parámetros actuales dejan mucha gente fuera, pero esos números son muy representativos y creo que los votantes le darán el sí dentro de 5 años, cuando sea elegible.

Su carrera fue excelente, y en términos económicos obtuvo US$221 millones, con un futuro asegurado.

Además, sale por la puerta grande, retirándose en buena forma física y sin que tenga que ir a ningun sitio a pedir empleo.

CON LIDOM: El Dr. Vitelio Mejía, presidente de Lidom, me comenta e informa de varios asuntos de los que cité en mi columna de ayer.

.- Aclara que el manager del Licey, Luis Urueta, fue multado y amonestado por su acto de indisciplina la semana pasada cuando rodó la lona del círculo de espera y tapó el home plate, en protesta por una cantada del árbitro principal. Le pregunté por qué no lo habían informado públicamente, y me dijo que tomaría medidas al respecto. Es importante esto porque la dirección de prensa de Lidom, que dirige el joven Filiberto Fernández, debe entender que ese departamento debe informar todo lo importante a todos los medios, no solo notitas en twitter o en las redes. También deben hacer su comunicado de prensa, de manera formal..como siempre.

.- Vitelio también aprovechó la ocasión para informar a todos los medios que la gente de Licey está convocada hoy a una reunión para conocer los líos del domingo, los peloteros entre sus pitchers y jugadores de los Toros. Los de La Romana han sido invitados para el jueves en la mañana, y de ahí saldrán varias sanciones, digo yo. Ese tipo de show del domingo es de mal gusto y solo causa daño al evento.

.- Recomiendo a Vitelio, además, que se ponga más exigente con los dos equipos de la capital y con la administración del Quisqueya para que corrijan los defectos que se citan aquí y citan otros colegas en distintos medios. Que dejan atrás la época de la indeferencia.

A la gente le ha encantado el nuevo presidente de Lidom pues casi todos los días va a los juegos y los ve en gradas..con frecuencia se da un “baño de pueblo”,y eso es bueno.

DE INTERÉS: Tal como se previó, la elección de Aaron Judge y Cody Bellinger como novatos del año ocurrieron en forma unánime. Todos los votos de primer lugar fueron para ambos..Dos dominicanos aparecieron con votos en la Nacional, el jardinero Manuel Margot de San Diego (6to. lugar), y el pitcher Luis Castillo, de Cincinnati, en 8vo...Castillo tuvo record negativo en ganados y perdidos (3-7), pero buena efectividad de 3.12 y proporciones muy buenas: 89.1 innings, solo 64 hits y 98 ponchados... Margot bateó para .263 con 13 jonrones y 39 remolcadas, y perdio más de 30 juegos por lesiones... Esta noche anunicarán los elegidos como managers del año..En la Americana los finalistas son Terry Francona (Cleveland), A.J. Hinch (Houston) y Paul Molitor, de Minnesota...En la Nacional Dave Roberts (Dodgers), Bud Black (Colorado ) y Terry Lovullo (de Arizona)...¿Quienes ganarán? Yo les daria el premio a Hinch, de los Astros y Roberts, de los Dodgers..No neceseriamente porque llegaron hasta la serie mundial. Es que esos dos hombres dominaron su liga desde el comienzo... La pelota nuestra sigue esta noche con Licey y Escogido en la capital (los rojos home club), los Toros visitan a los Gigantes y las Aguilas a las Estrellas. Mañana, en la capital Escogido y Licey (los azules home club)..,. Junior Noboa está más tranquilo ahora que Licey está jugando mejor.. Ya prácticamente ha desaparecido la presión sobre su pupilo Urueta, y lo que viene por delante es continuar sumando victorias, a ver qué pasa....Dodgers y San Diego jugarán en Monterrey del 4 al 6 de mayo en una serie de tres..Tremendo privilegio que tienen los mexicanos, por tener buenos estadios y dinero para pagar taquillas caras. Lo primero va con lo segundo... Ahora metieron al ex presidente George Bush padre en el saco de los acosos sexuales.. Dizque “tocó” indebidamente a una joven hace como 50 años..y así va el mundo..¿Cuándo explotará el tema aqui? ¿Ha habido acoso en el deporte dominicano?