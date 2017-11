Anthopoulos, nuevo gerente de los Bravos

AP

Atlanta

Los Bravos de Atlanta eligieron a un joven pero experimentado líder que guíe al equipo al contratar a Alex Anthopoulos, ex ejecutivo de los Dodgers y los Azulejos, como su nuevo gerente general, reveló una persona al tanto de la situación a The Associated Press el lunes.

Se espera que Anthopoulos, de 40 años, sea presentado formalmente el próximo lunes, de acuerdo con la persona, que habló a condición del anonimato dado que el acuerdo aún no ha sido anunciado.

Anthopoulos, ex gerente general de Toronto, pasó las últimas dos temporadas como vicepresidente de operaciones deportivas de los Dodgers. Llega en sustitución de John Coppolella, que fue obligado a renunciar el 2 de octubre luego que una investigación en curso de Grandes Ligas puso en evidencia violaciones a las normas de parte de los Bravos en el mercado internacional de peloteros.

Después de ser nombrado gerente general de los Azulejos en 2009, Anthopoulos ayudó a armar un equipo que se apoderó de la División Este de la Liga Americana en 2015, lo que puso fin a 22 años sin postemporada en Toronto.