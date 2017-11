Beltrán, recién campeón de la Serie Mundial, anuncia su retiro

Mark Feinsand / MLB.com

La última acción del puertorriqueño Carlos Beltrán como jugador de Grandes Ligas fue levantar el trofeo de campeón de la Serie Mundial por primera vez en su carrera.

Y aunque el toletero se despide como campeón, el título de los Astros no fue un factor en su decisión de despedirse del juego que tanto ama.



El jardinero veterano, quien anunció oficialmente su retiro por medio de un artículo en el portal The Players' Tribune, le dijo a MLB.com que había decidido despedirse del béisbol a mediados de la temporada, manteniéndose firme durante el gran paso de Houston.



"Al comienzo de la campaña, yo estaba en Houston mientras mi familia se encontraba en Nueva York, fue la primera vez que no estábamos juntos por varios meses", manifestó Beltrán en su primera entrevista desde darle fin a su carrera. "Le dije [mi esposa] Jessica que los extrañaba y quería estar con ellos, por eso estaba contemplando el retiro este año. Dije que sería maravilloso llegar y ganar la Serie Mundial para ir a casa en una gran nota".



"Cuando mi familia vino a Houston en el verano, le dije a Jessica que no cabía duda de que esta sería mi última temporada. No podía estar lejos de mi familia por tanto tiempo otra vez".

Beltrán se retira con promedio de .279/.350/.486, 2,725 hits, 435 cuadrangulares 1,587 remolcadas y 1,582 anotadas. El boricua reconoce que el no conseguir algunas hazañas -- especialmente los 3,000 imparables de por vida -- es decepcionante, pero se siente cómodo porque aprovechó todo su talento durante estadías con los Reales, Astros, Mets, Gigantes, Cardenales, Yankees y Rangers.