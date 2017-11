Dominicana Yamilet Peña:"Siempre compito conmigo misma"

EFE

Santa Marta, Colombia

Con más de quince años de carrera, la dominicana Yamilet Peña, una de las cinco mujeres que ha hecho el salto más difícil que se ha inventado en la gimnasia, el 'produnova', considera que siempre compite con ella misma y que por eso nunca se fija en quiénes son sus rivales.

"En República Dominicana me dicen 'Chiqui'. Yo siempre compito con 'Chiqui', no con una más que esté alrededor. Yo siento que me preparo siempre para competir, si hago un buen trabajo los resultados se van a ver", dijo Peña en entrevista con Efe en la caribeña Santa Marta, donde se celebran los XVIII Juegos Bolivarianos.

La dominicana eligió la gimnasia artística sobre la pintura cuando tenía ocho años y asegura que no se arrepiente de su decisión, pues en este deporte ha conseguido distinciones como el subcampeonato en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la prueba de caballo de salto.

"En los Panamericanos del 2003 fue cuando decidí quedarme en gimnasia para siempre, sentía que era mi oportunidad y siempre visualizaba estar en esas competencias tan grandes como las demás competidoras. Yo siempre decía que me gustaría hacer lo que están haciendo esas niñas", dijo.

El máximo logro de su carrera lo consiguió en los Mundiales de 2011 cuando ejecutó el 'produnova', el salto más difícil del código de la Federación Internacional (FIG) que lleva el nombre de la rusa Yelena Produnova, quien lo hizo por primera vez en 1999.

Este es el único salto con una dificultad de 7,0. Si lo ejecuta a la perfección, la gimnasta puede obtener una nota insólita de hasta 17 puntos.

La saltadora debe hacer tres giros completos, uno para superar el potro y luego dos más, con lo que es prácticamente imposible que aterrice de pie salvo que alcance una altura increíble.

Según Yamilet, que nació en 1992, su motivación para realizar este salto tan difícil la recibió de sus entrenadores, quienes le dijeron que esa era la única forma para dar a conocer a República Dominicana en el mundo de la gimnasia artística.

"Nunca he tenido miedo a nada y comenzamos a hacer el salto y nunca pensamos que íbamos a llegar hasta esa expectativa. Para el 2011 estábamos en el Mundial, teníamos otro salto que hacer y me preguntaron si yo quería hacer el salto y yo pues dije que sí, lo realizamos. Lo demás es historia", contó.

'Chiqui' señaló que uno de los aspectos que más se le dificulta a la hora de competir es la preparación mental, porque se pone muy ansiosa y siente mucha presión debido a que es una de las deportistas más importantes de su país.

"Necesito una forma de poder canalizar mis energías junto con otra persona que me dé apoyo para poder lograr eso. Entonces trato de mantener la respiración, trabajar fuerte, hacer mis entrenamientos con modelos a competencias para siempre poder estar centrada".

Sobre los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Yamilet espera conseguir un cupo en al menos dos de las fases finales de suelo y caballo de salto.

"Me estoy preparando con un entrenador cubano que viene con nosotros desde el año pasado, previo a las clasificatorias a los Centroamericanos, y siento que ha sido un muy buen trabajo, siempre tratamos de llegar de una forma óptima a las competencias y es realmente como me siento. Actualmente no sufro de ninguna lesión", añadió.

En ese sentido, valoró el apoyo del Gobierno dominicano, que a su parecer destaca su trabajo como deportista pero espera resultados positivos para su país.

"En verdad nos han dado un apoyo óptimo para nuestras competiciones y lo que están esperando como resultado es el triunfo. Por eso venimos preparándonos bien para devolverles eso. Si nosotros se lo damos, vamos a recibir más para las próximas competiciones", concluyó.