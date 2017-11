Drummond anota 16 con 20 rebotes y Pistons ganan

AP

Detroit

Andre Drummond tuvo 16 puntos, 20 rebotes y un récord personal de siete asistencias, y Reggie Jackson hizo un par de 3 puntos en el último minuto para levantar los Pistons de Detroit a una victoria de 111-104 sobre los Hawks de Atlanta el viernes por la noche.

Los Pistons, líderes de la División Central, ganaron por séptima vez en ocho juegos. Detroit (9-3) está en su mejor comienzo desde 2005-06, cuando los Pistons tuvieron marca de 10-2 para comenzar la temporada y terminaron ganando 64 juegos.

Los Pistons superaron a Atlanta 31-19 en el segundo cuarto y lideraron 57-41 al medio tiempo, pero no pudieron sacudir a los Hawks. Atlanta se mantuvo cerca y finalmente lo empató a 94 cuando Kent Bazemore hizo triples consecutivos.

Estuvo apretado el resto del camino, pero el triple de Jackson con 52.5 segundos por jugar puso a los Pistons arriba 103-100. Se conectó nuevamente desde más allá del arco con 21.3 segundos por jugar para poner el partido 107-100.

Dennis Schroder tuvo 17 puntos y 11 asistencias para Atlanta (2-10), que tiene el peor registro en la Conferencia Este.

Drummond superó la marca anterior de cinco asistencias para el medio tiempo, y con calma hizo dos tiros libres con 1:28por jugar para poner a los Pistons arriba 100-98. Los lances de Drummond han mejorado notablemente esta temporada, y tuvo de 6-4 contra los Hawks.

Drummond ha tenido al menos 12 rebotes en cada uno de sus primeros 12 partidos esta temporada, igualando la racha de Kevin Love para comenzar la temporada 2011-12. El último jugador con una racha más larga para comenzar una temporada fue Moses Malone con 16 juegos en 1978-79.

Estrellas a Chicago

El Juego de Estrellas de la NBA se realizará en Chicago por primera vez desde que Michael Jordan embelesaba al público en esa ciudad.

Una persona cercana a la situación dijo el jueves que las festividades del Juego de Estrellas se realizarán en Chicago en 2020. Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque no se ha hecho un anuncio oficial.

El comisionado de la NBA, Adam Silver; el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y dirigentes de los Bulls realizarían el anuncio el viernes, en la cancha del United Center. Yahoo! Sports fue el primer medio en dar la noticia.

La última vez que las festividades se llevaron a cabo en Chicago, Jordan se robó el espectáculo.

Junto con Dominique Wilkins, brindó una épica competición de clavadas. Jordan se impuso con una última acrobacia.

Después de que Wilkins volcó la cesta, describiendo con su brazo el movimiento de un molino, Jordan caminó hacia el extremo opuesto de la cancha, corrió a toda velocidad y, ante el delirio de la multitud, saltó desde la línea de tiros libres, voló y realizó la clavada.

Jordan recibió una evaluación perfecta de 50 puntos y se embolsó su segundo título consecutivo en el concurso.

Pero luego llegó otra actuación memorable.

Jordan anotó 40 puntos en el Juego de Estrellas, para que la Conferencia del Este se impusiera 138-133 a la del Oeste en el Chicago Stadium. A sus 40 años, Kareem Abdul- Jabbar cumplió su 17ma de 18 apariciones, y rompió una marca de Oscar Robertson, de más puntos en las distintas ediciones del Juego de Estrellas.