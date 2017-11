Una jugada histórica

Tony Grullon

Esta fue la gran atrapada que realizó D’Angelo Jiménez en una novena entrada con un rodado que iba rumbo al jardín central. El 3 de enero del 2002 en el estadio Tetelo Vargas se jugaba el segundo partido del Round Robin entre Licey y las Estrellas Orientales. Los Tigres ganaban 6–5 con los dueños de casa bateando en la parte baja de la novena entrada ya con un out, Ruddy Pemberton disparó un sencillo y en su lugar entra a correr de emergente el veloz Wilkin Ruan quien se movió a la intermedia por rodado conectado por Francisco Morales, quien fue puesto out por la vía 2-3 para el segundo out.

El siguiente bateador Manny Alexander conectó un batazo entre el siore y la segunda que iba rumbo al jardín central. Jiménez, que defendía el campo corto, se lanzó como una fiera sobre la bola, la atrapó, cayó sentado y realizó el lance al pentágono, un tiro “aflaisado” que era la única manera de soltar la pelota por la posición incómoda en la que calló y Ruan, que nunca se detuvo desde que salió de la intermedia, pasó por la tercera base para tratar de anotar la carrera del empate. Pero la bola llegó a la trocha del receptor Chad Moeller cuando Ruan se barría en el plato para el tercer out para dar final al partido de manera sensacional.