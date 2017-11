Yankees entrevistan a Eric Wedge; Boone se une a lista de candidatos

Chad Thornburg / MLB.com

Nueva York

Desde el momento en que los Yankees anunciaron que Joe Girardi no regresaría para una 11ra temporada como capataz, la vacante en la cueva de una de las franquicias de más historia de Grandes Ligas se convirtió en uno de los principales temas a seguir este invierno.

Ha habido muchas especulaciones y rumores al respecto y varios candidatos ya han surgido, incluyendo Rob Thomson, además de David Cone y John Flaherty. Este viernes, el club entrevistó también a Eric Wedge, el Manager del Año en la Liga Americana con los Indios en el 2007, quien tiene 10 años de experiencia como capataz de Grandes Ligas.



A continuación, les damos un vistazo a otros aspirantes al cotizado puesto:



Aaron Boone

Buster Olney de ESPN fue el primero en informar que Boone es candidato para dirigir a los Yankees y una fuente le confirmó dicho informe a Mark Feinsand de MLB.com.



Boone, de 44 años de edad, es analista del programa Sunday Night Baseball de ESPN. El ex infielder disputó 12 temporadas como ligamayorista, incluyendo parte de la campaña del 2003 con los Yankees. Luego de integrarse a los Bombarderos en un canje con los Rojos a medidados de esa temporada, Boone dejó huella en la historia del club con un jonrón de oro en el Juego 7 de la Serie de Campeonato del 2003 contra los Medias Rojas que envió a Nueva York a la Serie Mundial.



Jerry Hairston Jr.

Una fuente le informó a MLB.com que los Yankees han estado en contacto con Hairston, ex ligamayorista de ascendencia mexicana, sobre el puesto de manager. Hairston, de 41 años de edad, se retiró como jugador en el 2013 después de 16 temporadas como ligamayorista. En el 2009, ganó la Serie Mundial con los Yankees.



Los demás

Las siguientes figuras también han sido vinculadas al puesto de manager de los Yankees en varios informes:

-Jay Bell, ex ligamayorista y manager de los Tampa Yankees de Clase A Avanzada

-Trey Hillman, ex estratega de los Reales (2008-10) y manager actual de los SK Wyverns en Corea del Sur

-Raúl Ibáñez, ex ligamayorista y asistente especial del presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman

-Pete Mackanin, ex dirigente de los Piratas (2005), Rojos (2007) y Filis (2015-17)

-Josh Paul, manager de los Yankees de Staten Island de Clase A

-El venezolano Alfredo Pedrique, capataz de los Railriders de Scranton/Wilkes-Barre de Triple-A

-El dominicano Tony Peña, coach de la primera base de los Yankees y ex capataz de los Reales (2002-05)

-Reggie Willits, coordinador de los jardines y el corrido de bases de los Yankees

-David Ross, ex receptor de Grandes Ligas