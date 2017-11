Fallecido prospecto que firmó por US$ 3.1 MM quería jugar 15 o 20 temporadas en GL

Freddy Ortiz Pujols

Aunque apenas iniciaba su recorrido por el béisbol profesional con las proyecciones que lo colocaban en ruta para aterrizar en las Grandes Ligas en un futuro cercano, ya el prospecto venezolano de los Medias Rojas de Boston, Daniel Flores, tenía su sueño bien claro: “jugar 15 o 20 temporadas en Las Mayores”.



Esa afirmación publicada por el periódico El Nacional de Venezuela la hizo durante una conferencia de prensa en su natal Venezuela transmitada para todo el país, hace cuatro meses, vistiendo una camiseta de Boston.



Su corta vida fue arrebatada por un cáncer el pasado miércoles que se originó en los testículos e hizo metástasis en los pulmones, tronchando así el sueño de un cotizado prospecto con una alta valoración en la industria de béisbol.



Su talento indicaba que se trata del nacimiento de una estrella, por tal razón los Medias Rojas le otorgaron un bono de US$ 3.1 millones de dólares con apenas 16 años, siendo el más alto entre los venezolanos en el proceso de firmas internacionales del 2017 y solo superada este año por la del dominicano Wander Franco, quien pactó por 3,8 millones de dólares con los Rays de Tampa Bay.



El pasado 24 de octubre estuvo practicando en el estadio Quisqueya Juan Marichal en la liga de instrucción con tanta vitalidad que ver hoy su triste desenlace parecería una pesadilla.



De acuerdo con José Salas, director de la Academia Puro Beisbol, donde se desarrolló la promesa, la noticia lo ha impactado fuertemente.



"No hay mucho que decir", dijo Salas en una entrevista, con la voz quebrada. según publica el Boston Globe en su edición digital.

"Hace dos martes él estaba bateando líneas a 95 millas por hora", agregó.



Salas dijo que Flores había atribuido el dolor de espalda a un tirón muscular o "solo una mala noche". antes de morir a los pocos días del diagnóstico.



"Cuando vimos que estaba mal, hicimos tomografías, rayos X y demás, y ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde", dijo Salas al Globe el jueves por la noche. "Era tan fuerte que no sentía dolor. No había indicaciones, nada sospechoso, ninguna negligencia, no había nada. No sé qué decirte ".



Salas dijo que Flores ayudó a sacar a su madre, Rosa Urbaneja, y a su hermana de 10 años de la pobreza.

"Daniel Flores nos enseñó muchas cosas", dijo Salas. "Humor, confianza, fuerza de voluntad", agregó.



"Honesto, sincero, trabajador, excelente hijo que siempre sonreía", dijo Salas. "No llegó a las Grandes Ligas en el béisbol. En la vida, él es un miembro del Salón de la Fama ".

Flores, que se desempeñaba como receptor y era un bateador ambidiestro. Según diversos reportes que lo tenían entre los cinco principales prospectos de los Medias Rojas. Poseía un potente brazo, poseía visión de juego, bateo de contacto y también poder a los dos lados del plato, entre otras habilidades.