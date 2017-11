¡Las Reinas tendrán un palacio!

Yoel Adames F.

Las sobrepasadas “Reinas del Caribe”, desendientes del primer deporte de conjunto que en plena génesis del deporte federado aportó la primera medalla de oro al país (Juegos Centroamericanos de Barranquilla, 1946) y aun mantiene supremacía local; ahora impondrá un precedente al montar tienda aparte, con la construcción de un palacete a un costo de 100 millones de pesos, sin incluir el precio del terreno.

Durante una entrevista en el Café Deportivo de LISTÍN DIARIO, prorrumpió la idea del proyecto que empieza a concretizarse con las cubicaciones del terreno. El entrenador Marcos Kwiek precisó que la idea inicial era construir un edificio de tres niveles en la deshabitada cancha de fútsal ubicado en la entrada Este del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD), hacia la avenida Máximo Gómez, al lado del cuartel militar-policial.

La posible construcción trajo controversias diversas, incluyendo la oposición del presidente de la federación de Voleibol, Alexis García.

“El señor Cristóbal Marte junto a nosotros tiene los planes de levantar un Centro de Entrenamientos y Desarrollo del Voleibol, para ello estamos detrás del diseño de la construcción con los ingenieros ya que vimos y seleccionamos unos terrenos para hacer algo grandioso, que ya no cabe en el Centro Olímpico, y yo lo repito: no es la institución, sino yo de forma particular, quien se opone a que se haga ahí para el voleibol.

“Tenemos unos terrenos cerca del hipódromo, por el peaje, que solo esperamos que la familia propietaria se ponga de acuerdo, ya que lo va a donar”, reveló Alexis García a LISTÍN DIARIO.

Cristóbal Marte saca el conejo del sombrero

Finalmente, ni uno ni el otro. “Era así, pero algo cambió de repente: Originalmente era ahí, primero, al lado del destacamento que está en la entrada... pero yo tenía un buen terreno al lado de Megacentro, en la San Vicente de Paúl y entendí que debía hacer mi último gran aporte al voleibol, donar el espacio que se necesite para hacer esta obra y así es mejor, uno tendrá mayor libertad de hacer lo que entienda y no molestar a nadie.

“Son 33 mil metros cuadrados que tengo, claro, de ahí tomaremos solo 2 mil o 3 mil, los que sean necesarios para hacer algo como se merecen las muchachas, que a pesar de lo tanto que dan, no tienen donde entrenarse a su nivel, ni jugar... Tienen un Palacio del Voleibol, el profesor Gioriver Arias, pero ahí se juega de todo: baloncesto, badminton, futsala, balompié, ¡porque eso es de todo el mundo!, y yo lo entiendo, lo apoyo y lo acepto porque las cosas del Estado deben de ser así, de todo el mundo.

“Ahora bien, ya no cabemos ahí, hay niñas del proyecto que tienen que jugar de lunes a viernes o de lunes a sábado, y le retrasamos su desarrollo porque hemos crecido tanto que solo pueden jugar lunes, miércoles y viernes, para que otro grupo juegue el martes, jueves y sábado, en varios horarios.

“Quiero hacer este aporte, mi último gran aporte al voleibol para cuando no estemos que esto perdure y quede ahí para beneficio a la sociedad, al país: Tendremos seis canchas de entrenamiento, una sala de musculación, una sala de terapia física, oficinas, almacén, algunos dormitorios”, desveló con lujo de detalles Marte, quien es Vice-presidente de la Federación Internacional de Voleibol y de la federación local; así como presidente del Proyecto Nacional de Selecciones Femeninas.