Fanáticos opinan

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Echemos un vistazo a las opiniones de los amigos fanáticos lectores de Miniaturas durante los últimos dias:

JAIME RAFAEL NICASIO: “Martin “Machete” Maldonado es puertorriqueño, y es la 36ta vez que un catcher boricua gana un guante de oro. Una hazaña. Abrazos desde la distancia amigo Hectorj Cruz. Lo mantendré al tanto de los proyectos venideros aca!!! (Nota: yo había escrito erróneamente que es venezolano).

LUIS GOMEZ: “José Offerman es el más indicado”. (se refiere a los nombres de los posibles sustitutos para manager del Licey en caso de que se lleven a Luis Urueta).

RAMON ANTONIO ACOSTA: “Maestro buen día, Qué irrespeto por parte de los directivos del equipo Tigres del Licey. No sabemos cómo quitarnos está impotencia, así es que los fanaticos nos alejamos de los estadios por el irrespeto al mismo en este caso nuestro glorioso.. Wao ,¿aa quien se le echa la culpa de tal situación?. (en relación a la mala situación de los azules).

WILSON DE JESUS: “Muy lamentable lo ocurrido con Roiy Halladay, que en paz descanse. Fue un tremendo lanzador, que marcó una década y una época. Pienso que Halladay podria convertirse en Salon de la Fama (Postumo), El tuvo muy buenos numeros en su carrera”.

ALFREDO ESPINOSA: “Todos los equipos contratan y reemplazan los importados ineficientes y van haciendo ajustes sobre la marcha, no se qué pasa en el Licey que no se dan por enterados de que han juntado un grupo de lanzadores que no responden, pero no se ve movimiento de integrar otros, Se advierte mucha inercia o tal vez poco interés en hacer el mejor esfuerzo. Eso es lo que observo desde fuera, naturalmente”.

SAMUEL REYES: A propósito de la medida del estadio Quisqueya Juan Marichal luego los equipos se preguntan por qué va menos gente al play.

No sean pendejos!!! (en relación a que abren las puertas a los fanáticos media hora antes del juego).

JOSE MANUEL PERALTA: “El Escogido está perdiendo juegos de niños, no se ve un relevista confiable, y esos novatos se ponchan fácilmente. El puesto del manager Luis Rojas, esta vez si corre peligro. Estamos desencantados los coloraos”.

LEOPOLDO ORTIZ:”Como a los escogidistas les gusta solamente la historia reciente, vamos a recordarles que han perdido siete de los últimos ocho (hasta anoche).

VOCES EN TWITTER: Junior Noboa,a distintos medios ayer: “Noboa: “Damos un voto de confianza a nuestro dirigente. Los juegos los estamos perdiendo en el terreno, errores, no por el dirigente”.

ANTONIO PUESAN, Sabermétrico: “Desafortunadamente, el mundo está lleno de personas con malas intenciones, sin embargo, está comprobado científicamente que ser amable te ayuda vivir más y con mayor éxito. Y tú ¿de qué lado estás?

DE INTERÉS: Marcell Ozuna suma otro trofeo al ganar el Guante de Plata como jardinero izquierdo de la Liga Nacional, ya había ganado el Guante de Oro.. Igualmente lo ganaron José Ramírez, como tercera base, Nelson Cruz como bateador designado y Gary Sánchez, como receptor.... También ganó bate de plata su compañero Giancarlo Stanton, naturalmente...Las Aguilas Cibaeñas vienen esta noche al Quisqueya a enfrentar al Licey, en el famoso clásico de la pelota dominicana. ¿Habrá lleno estando los azules tan bajitos? Será muy ameno el ambiente, no lleno, porque los liceístas están “enculillados”...El manager de los Reales de Kansas City Ned Yost tuvo una caída ayer y se fracturó varias costillas.Estaba en una actividad de caza, uno de sus hobbies preferidos....Dicen David Cone y John Flaherty que están disponibles para el puesto de manager de su antiguo equipo, los Yanquis.. Hicieron el comentario en una actividad caritativa de Joe Torre, su antiguo dirigente en el club... Brian Cashman, el gerente, dice que hará un millón de entrevistas, a ver qué pasa....Adrian Beltré llega esta tarde el país y el Ministerio de Deportes lo recibirá en grande para celebrar sus 3 mil hits..Buena iniciativa de Danilo Díaz,porque de esa forma el asunto no pasa desapercibido.... Beltré viene al país cada año, pero se queda a discreción con su familia y amigos por el 12 de la Independencia.... Una calle de Santiago honra al ing. Juan Sánchez Correa (f), ex presidente de las Aguilas y uno de los pilares del beisbol dominicano de siempre. Es el padre de los hermanos Sánchez (Juanchy, Luichy y demás), por lo cual hay que felicitar a toda la familia. Decisión atinada para un hombre que dio mucho al deporte dominicano..