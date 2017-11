Hale es nombrado coach de la banca

Jamal Collier

Washington

Los Nacionales de Washington han rodeado al dirigente Dave Martínez, quien será manager por primera vez a nivel de Grandes Ligas, con un cuerpo de coaches de varios veteranos.

El jueves, Chip Hale fue nombrado coach de la banca de Washington, que ya cuenta con Derek Liliquist como instructor de pitcheo, Tim Bogar como coach de primera y Joe Dillon como coach de bateo asistente.

Además, Bobby Henley y Kevin Long son el coach de tercera e instructor de bateo, respectivamente.

Hale fue manager de los Diamondbacks en el 2015 y el 2016, además de fungir como coach de la banca de los Atléticos del 2012 al 2014 y también este año.

En cuanto al pitcheo, los Nacionales y los Cardenales esencialmente han hecho un cambio de instructores. Liliquist fue coach de pitcheo de San Luis del 2012 al 2017, a la vez que Maddux pasó de los capitalinos a los Cardenales en el mismo cargo.

Cone y Flaherty están interesados en Yankees

Los ex Yankees y actuales cronistas del club en la cadena YES, David Cone y John Flaherty, expresaron su interés en la vacante de manager del equipo neoyorquino la noche del miércoles durante un evento caritativo encabezado por el ex timonel y miembro del Salón de la Fama, Joe Torre.

Los asistentes al evento comenzaron a murmurar sobre la actual búsqueda de los Yankees para el puesto que sólo Torre (1996-2007) y Joe Girardi (2008-17) han tenido en las últimas dos décadas.

Aunque que se desconoce con exactitud de si Flaherty y Cone serán tomados en cuenta para el puesto, Cashman ha dicho que desea entrevistar a un gran número de candidatos, y no sorprendería si uno de los dos fuera uno de ellos. Los Yankees sostuvieron su primera entrevista para el puesto de capataz el miércoles con el coach de la banca Rob Thomson.

Cone ganó cinco anillos de Serie Mundial, incluyendo cuatro bajo la tutela de Torre (1996 y 1998-2000). El ex lanzador les dijo a los reporteros en la alfombra roja del evento que Cashman está consciente de su interés por dirigir al equipo.

“No rechazaría una entrevista si la oportunidad se me presentara, eso se lo aseguro”, dijo Cone.

Flaherty, quien terminó su carrera como jugador con los Yankees del 2003 al 2005, expresó, “Anuncio mi intención de ir tras el puesto”. El ex receptor dijo que su agente, Alan Nero, se comunicó con Cashman justo después de anunciarse la salida de Girardi.