Alex Rodríguez no está interesado en dirigir a los Yankees

Santo Domingo

Aunque ha recibido un fuerte respaldo de su excompañero de los Yankees de Nueva York CC Sabathia para ser manager de ese equipo, Alex Rodríguez reveló que ni siquiera ha pensado ser un posible candidato para esa vacante.

"Nunca he pensado en eso", le dijo Rodríguez a Mark W. Sánchez, del New York Post. "Siempre pensé que un día como propietario, podría ser interesante".¿

Los Yankees comenzaron las entrevistas para la vacante después del despido de Joe Girardi el mes pasado después de una década con la organización, aunque no se cree que Rodríguez esté en la lista de entrevistados.

Asimismo, durante un episodio del miércoles del podcast The Players 'Tribune en el que fue entrevistado por Sabathia, Rodríguez comparó el trabajo de dirigente de los Yankees con el de Presidente de los Estados Unidos y todo el estrés que conlleva.

"Diré que ser manager de los Yankees de New York es casi como Presidente de los Estados Unidos dijo A-Rod. "Es como uno de esos trabajos a los que todos y cada uno deberían o deberían prestarle atención porque los Yankees de Nueva York son la franquicia más grande en los deportes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y ya sea que estés en China o Dubai o Australia, todos saben el logo, incluso si no eres un aficionado al béisbol, entiendes que los Yankees de New York son la mejor franquicia en la ciudad más grande del mundo”, agregó.

"Así que les deseo suerte. Sé que tienen 14 nombres en la lista, y les deseo mucha suerte a Hal Steinbrenner y Brian Cashman”, dijo.

Antes de la temporada pasada, Girardi, irónicamente, predijo que Rodríguez algún día dirigiría un equipo.

"Creo que Alex probablemente preferiría dirigir si fuera a hacer algo, porque le gusta toda la estrategia del juego", dijo Girardi en ese momento. "No me sorprendería si lo vieras en uniforme".

Desde que se retiró cerca del final de la temporada 2016, Rodríguez pasó un tiempo en los Yankees como asesor, pero sus principales ambiciones se han alejado del equipo, sirviendo como analista para FOX Sports, mientras aparecía en el programa de televisión "Shark Tank."