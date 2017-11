Puello asegura detendrá al mexicano Gutiérrez

Santo Domingo

El invicto campeón welter junior latinoamericano, el dominicano Alberto “La Avispa” Puello aseguró que su rival de turno, púgil mexicano Ricardo Gutiérrez será testigo de su calidad el próximo día 18 de noviembre en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, donde lo derrotará antes del límite.

Será el plato fuerte de una velada que presentará la empresa Shuan Boxing Promotion y que ha causado muchos comentarios por la calidad del extranjero.

“He dicho muchas veces que si no me mido a los oponentes buenos, entonces mi crecimiento será pobre, en la medida que derrote a muchos Gutiérrez, a muchos mexicanos machos, bravos, entonces me valorarán y podré contarme entre los primeros retadores del ranking del mundo.

“Ya lo dije y ténganlo por seguro, voy a detenerlo antes de que suene la campana final para cerrar el año en grande”, dijo Puello.

El azteca Gutiérrez registra una marca de 11-1-1, con seis de sus victorias por la vía del sueño; mientras que La Avispa dominicana desconoce la derrota en sus 12 salidas profesional, 7 de sus rivales han caídos antes del límite pautado.

El dominicano es el dueño de las fajas regionales latinas de la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo, ambas estarán en juego en su confrontación con el chichimeca Gutiérrez.

Según la promotora Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing Promotion, el ganador del pleito estelar podría ocupar una de las posiciones cimeras del escalafón universal.

“Será un combate muy fuerte para ambos y quien salga del ring con los dos cinturones después de los 11 asaltos o antes, podrá entonces escalar varios peldaños en el ranking mundial; también se realizarán siete combates más de mucha calidad, con peleadores de cinco países”, adelantó la promotora.