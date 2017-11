Situación de pánico

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Los Tigres del Licey tienen record de 6-13 y han perdido tres en línea. Apenas han ganado 3 de los últimos diez, y eso los ha colocado en el sótano del standing con 6-13.. El club tiene una proyección muy fea y los fanáticos y la prensa liceísta piden la cabeza del manager colombiano Luis Urueta, quien eventualmente ha fracasado en esta primera parte del calendario. Dentro de una semana, es decir para el próximo jueves, se habrá agotado el 50% de la serie regular y ya se tendrá una idea más clara del porvenir. Licey tiene muchísimos candidatos para tomar su puesto: José Offerman, Audo Vicente, Mike Guerrero, Héctor de la Cruz. De hoy al domingo el club tiene 4 partidos, y si no se arreglan las cosas la soga que sostiene a Urueta se romperá. Es ley de la Lidom.

El Escogido tiene 6 derrotas en línea, una barbaridad, y record general de 8-11 para el 5to. lugar, fuera de clasificación. Además, tienen 1-9 en sus últimos diez juegos y han dañado su buen inicio de 5-2. Pero el puesto del manager Luis Rojas no está en peligro porque tiene el soporte del gerene Moisés Alou, quien ha soportado anteriormente la embestida de los fanáticos los dos últimos años.También de la prensa roja.

Los Toros son los dueños del mejor beisbol en estos momentos. Ellos empezaron con 0-8 y naturalmente fueron descartados para fines futuros del presente torneo. Pero han tenido una racha extrardinaria ganando 10 de 11, incluyendo sus últimos 6 en línea. Su marca de 9-10 los coloca en el 4to. puesto..

Las Estrellas salieron y siguen delante con un envidiable 13-6. Los Gigantes muy firmes en su buen juego con 11-8, y las Aguilas intentando tomar el camino del éxito seguro con 10-9. Todavía no arrancan.

Hay pánico en los equipos de la capital, aunque sus dirigentes no admitan esa palabra.

GUANTES DE ORO: Los mejores jugadores de la defensa este año en Grandes Ligas tuvieron pocas sorpresas, y muy pocas de las estrellas del bateo se colaron. Digamos que esto es algo lógico porque por lo general los reyes del guante no son necesariamente los grandes bates.

En la Americana se coló el venezolano Martin Maldonado, receptor de los Angelinos , el inicialista Erick Hosmer ,de Kansas City, en la segunda Brian Dozier, quien es buen bate con Minnesota, Evan Longoria en la tercera base de Tampa, el short fue Andrelton Simmons, de Curazao y de los Angelinos, y los jardineros Alex Gordon (Kansas), Byron Buxton, nuevo jugador de Minnesota, y Mookie Betts, la estrella de Boston. Marcus Stroman, pitcher de Toronto, completa a los premios.

En la Nacional, Marcell Ozuna fortalece su nombre con un guante de oro al lado de su gran campaña ofensiva de 37 jonrones y 124 empujadas..Junto a Ozuna fueron electos los jardineros Ender Inciarte, venezolano de Atlanta que gana su segundo Guante de Oro, y Jason Heyward, de los Cubs, el hombre que no batea. El receptor fue a manos de Tucker Barnhart, de Cincinnati, en primera Paul Goldschmidt , de Arizona, en segunda DJ LeMahieu, de Colorado, y en tercera su compañero Nolan Arenado, que ganó su 5to. Brandon Crawford, short de los Gigantes, se llevó su 3ro. y el pitcher fue Zack Greinke, de Arizona.

El guante de Oro es un trofeo que da prestigio y los ganadores lo disfrutan al máximo.

DE INTERÉS: Anoche, a las 8 PM.,me pasaron un reporte espectacular desde el estadio Quisqueya: al lado del montículo de pitcheo habían como 10 directivos o socios del Licey con velas prendidas, en una ceremonia que duró bastante tiempo. ¿Estaban haciendo una brujería? Es posible, pero no lo pude confirmar. .... Ha sido increíble el impacto del trágico accidente en que falleció el ex lanzador Roy Halladay la tarde del martes. Las manifestaciones de dolor han surgido por todos lados, antiguos compañeros de él.. Toronto y Filadelfia, sus dos equipos de siempre, expusieron su pesar en pantalla gigante en sus estadios .. Holliday se distinguió por buenos números, incluyendo un juego perfecto y dos juegos sin hit...El perfecto sucedió el 29 de mayo del 2010 contra los Marlins ....El 29 de septiembre de 1998, actuando con Toronto en su primera campaña, tiró no hit ante Detroit el último día de la temporada...Los Yanquis tenian una entrevista para manager con Rob Thomson, quien era coach de la banca de Joe Girardi desde el 2015... También una fuente mencionó a Alex Rodríguez como una posibilidad, pero ello no fue confirmado...Brian Cashman, el gerente general del equipo, lanzó fuego contra Girardi diciendo que no conectaba con los jugadores jóvenes y que el club necesitaba un cambio. Girardi se auto-consideraba una institución en Nueva York, inclusive tenia un programa semanal de TV y muchos lo acusaban de Emperador y arrogante. Por eso lo dejaron ir.....Las Aguilas anuncian el próximo ingreso del lanzador cubano Roelnis Elías, quien ya ha lanzado para ellos. Eso significa que se sumará a Yuneski Maya y Franciscely Bueno, también cubanos, y al boricua Jorge López. ¿Habrá algun dominicano o gringo?...