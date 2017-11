¡Razones para ir a un driving range del tour!

Felix Olivo

Sin importar qué torneo sea, a todos nos gusta ir al driving range aunque a veces nos perdemos lo mejor por estar caminando el campo viendo la acción. Nos gusta ir a ver el Signature Hole, la casa club, o maltratar la tarjeta de crédito en el pro shop. Pero casi nunca sacamos tiempo para estar en el driving range aprendiendo de todo lo que allí sucede. Golf.com es excelente por los artículos que sube a su web y este me pareció bueno “aplatanarlo” y escribirlo para ustedes. Aprendamos del alma de un torneo, que es el driving range.

El campo de práctica es la máxima experiencia de aprendizaje: Quiere aprender? No sólo se logra en el driving practicando, sino viendo. Eventualmente “se le pegará” algún tip, pues verlo en vivo es una de las mejores maneras de aprendizaje. Como hay tantas opciones, quizás veas alguien practicando su tempo, otro tratando de controlar sus hierros largos enfocándose en su backswing. Otro estará pegando tiros con sus wedges, mientras que alguien se concentrará en su rutina de tiro. Al final, algo te llevas de todo eso.

Es como la cafetería de la universidad del golf: Aunque los jugadores se enfocan en sus cosas, siempre habrá algunos conversando entre sí. Como tienen “la guardia abajo”, salen sus verdaderas personalidades y los puedes ver en un ambiente diferente. Por ejemplo, Jordan Spieth, que normalmente no sonríe mucho en el campo, suele hacer chistes con sus amigos. Matt Kuchar parece un candidato a síndico de tanto que saluda. Y también destaca la afinidad de edades por la forma en que se agrupan.

Asientos perfectos en las gradas: Si vas a un torneo con la esperanza de un encuentro cercano con un jugador del Tour, tu lugar no es el campo de golf. Aunque camines los 18 hoyos junto a tu ídolo, la proximidad no esta garantizada, pues caminas junto a cientos de personas que pelean por un lugar “agarrando de la soga”. Por el contrario, el driving range casi nunca se llena, y es una gran oportunidad para ver tu jugador casi una hora pegando todo su arsenal.

Dándole “en los 4 clavos”: Te gusta verlos pegar largo en el campo de golf ? En las prácticas te vas a volver loco! Como la puntería no es un problema, los tipos “le dan con todo” a la bola. Y si te toca ver a Bubba, a J.B. Holmes o a Dustin, lo recordarás por siempre.

La confraternidad: Allí está todo el mundo: caddies, coaches, agentes, familiares, miembros del club huésped, trabajadores del campo, oficiales del torneo y del Tour, asistentes personales de los jugadores, representantes de marcas y de los jugadores, groupies (como lo lee…. groupies), y claro, la prensa.

Gran lugar para obtener autógrafos: Esta característica es mas importante para todos, especialmente para los jovencitos, pues los jugadores siempre guardan gran empatía con ellos. Solo te paras, dejas que crucen y ellos se detienen sin chistar a firmar e incluso a tomarse selfies.

Obtienes una visión real de en qué esta fallando tu jugador: Siempre creemos que nuestro jugador es infalible, pero no es así. Son humanos y batallan con los defectos en sus swings y en su mente. Es quizás la mejor parte del range. Con millones de dólares y carreras en juego, los jugadores tiene que arreglar sus males en sólo horas o minutos. Si no, la semana se le acabará pronto.

Oh si…los tipos son buenos! Uno no aprecia lo poderoso del swing de un jugador hasta que lo ve en vivo y de cerca, y confirma la frase del Tour: “These guys are good”. El contacto puro de la bola con los hierros y el driver. Lo repetitivo del swing. Como hacen estiramiento. Lo que vemos en televisión es impresionante, pero verlo en el campo de práctica es aun mejor, así que cuando vayas a un torneo del Tour no dejes de estar un buen tiempo en el range. No te vas a arrepentir.

Los números fríos de los emergentes

Hola Fiebruses. Me envía desde Argentina mi gran amigo Federico Diner unos números impresionantes sobre las cuatro ediciones celebradas del Latin America Amateur Championship (LAAC), evento al que la agencia GMMG le trabaja cada año el manejo de relaciones públicas y coordinación de prensa.

El LAAC se mantiene en una evolución continua y sigue su camino hacia su cuarta edición que será del 20 al 23 de enero de 2018, en el Prince of Wales Country Club, en Santiago de Chile, país del cual han salido dos de los tres campeones del torneo. Veamos algunos números e hitos del gran evento que concentra lo mejor del golf latinoamericano: * Tras su triunfo en 2015, Matías Domínguez se convirtió en el primer chileno en competir en los Masters en más de 50 años. Al año siguiente, el campeón Paul Chaplet se convirtió en el primer jugador de Costa Rica y América Central en competir en el Masters, y en el segundo jugador más joven en hacerlo con 16 años. * Scores Ganadores: los números mágicos que llevaron a lo más alto del golf mundial a Matías Domínguez (Chile), a Paul Chaplet (Costa Rica) y a Toto Gana (Chile), fueron 277 (-11), 285 (-3) y 279 (-1), respectivamente. Esos números fueron su camino a la gloria para conquistar el LAAC. * Hoyo en Uno: El colombiano Nicolás Echavarría entró a la historia convirtiéndose en el primer y único jugador en lograr esta hazaña tras tres ediciones celebradas. Lo hizo durante la segunda ronda del LAAC 2015 en el hoyo 8 de Pilar Golf (Argentina) con un wedge de 56° desde las 95 yardas. * El jugador con más años que ha disputado el LAAC fue Canice Louis de St. Lucía, con 59 años, mientras que el más joven ha sido Paul Chaplet de Costa Rica con 15, ambos en la edición 2015 celebrada en el Pilar, Argentina. * La ronda más baja en 18 hoyos la tiene el peruano Julián Perico quien hizo un 64 en la primera ronda en Panamá. Es el primer jugador en hacer 29 golpes en 9 hoyos.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship (LAAC) fue creado para desarrollar el golf amateur en toda la región, de manera específica en América del Sur, Central, México y el Caribe. La gran fiesta del golf amateur vuelve en enero y desde ya sabemos que será todo un acontecimiento. Allá nos vemos!

Mantengan la bola en el fairway!