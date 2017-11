Licey celebra 110 años en su peor momento del torneo

Ramón Rodríguez

Santo Domingo

El 110 aniversario de los Tigres del Licey encuentra al conjunto en una situación difícil en el vigente campeonato de béisbol invernal dominicano.

En las oficinas, en el clubhouse y hasta en el terreno, nadie quiere hablar del momento en que se encuentra el equipo, empero, Junior Noboa, gerente general del equipo, tiene la esperanza de que todo cambiaría a partir de la noche de este martes, fecha en que el “Glorioso” equipo azul festeja un aniversario más de su fundación.

“Que esta fecha sea el inicio de una buena racha”, dijo un optimista Noboa, esperanzado en el equipo saldría airoso anoche cuando enfrentaba a los enrachados Toros del Este, en el parque Quisqueya Juan Marichal.

Considera un honor “ser parte de un equipo de tanta tradición”, como es el conjunto del Licey que fue fundado un 7 de noviembre de 1907.

Jaime Alsina, presidente del Club Atlético Licey, no estaba en ánimo de hablar. No sabía qué decir ante la situación competitiva del equipo que se encuentra en el último lugar del standing con marca de seis ganados y doce perdidos, pero no muy lejos para ascender a lugares más cercano para lograr la clasificación al round robin que es la meta inmediata de cualquier equipo en estos momentos.

“Tenemos la confianza en que nos recuperaremos de este mal momento”, comenta Alcina, produciendo un suspiro por el mal momento del Licey.

Pero no pierde la esperanza de que la situación podría cambiar pronto.

La señora Matilde Dargán, vicepresidenta de la Rama Femenina del club Atlético Licey recibe este 110 aniversario del equipo del Licey “con mucho ánimo”.

Cuenta que lleva muchos años vinculados al equipo en los que ha tenido muchas vivencias y momentos de gloria. Citó a la señora Mercedes de Fernández como otra de las damas responsables de la rama femenina de los azules, único equipo con este grupo de mujeres que trabajan a favor de la causa del equipo, también en obras sociales.

Con bizcocho de 5 niveles, Licey celebra aniversario

Doña Matilde Alsina, despliega más entusiasmo y optimismo en la oficina del Licey. Esposa del presidente del equipo Jaime Alsina, habla de la alegría que le embarga recibir este aniversario, sin mirar la posición del equipo en los actuales momentos.

“Sufrimos con el equipo, pero también nos ha hecho vivir muchos momentos de gloria, son muchos los momentos que hemos celebrados grandes victorias”, añade la señora Alcina.

Los peloteros retirados que fueron parte del equipo, poco más de 20 citados para la ocasión de ayer, también emitieron sus opiniones sobre los momentos vividos con el equipo.

Juan Guzmán, ex lanzador del equipo azul y también de las Grandes Ligas, sonriente cuenta los momentos de alegría y felicidad que vivió. “Mis momentos de éxitos en las grandes ligas comenzaron aquí con el Licey”, comenta, para añadir que tiene “experiencias inolvidable” con los Tigres.

Salomón Torres, también otro ex lanzador del equipo azul recuerda la emoción que le provocó cuando fue al Licey. Recuerda los momentos que tuvo que pasar con el equipo azul, pero que le ayudaron a triunfar en el béisbol de grandes ligas. Recuerda que hubo momentos en que tuvo que dormir en el club house cuando venían del interior y no podía irse a su natal San Pedro de Macorís. “Eso me ayudó mucho en mis primeros años”.

Julissa Ricardo, la fanática 110 en entrar al estadio ayer, también tuvo sus comentarios con relación a la fecha aniversario del equipo azul. “Feliz de la vida y muy emocionada de ser una seguidora del Licey”, proclama momentos después de ser enterada de que sería premiada.

Ricardo se define como una fanática “mil por mil” del equipo azul.

Los peloteros activos no pudieron ser contactados a pesar de que para el inicio del partido faltaba poco más de una hora y estaban en el club house, lugar que el responsable de la seguridad del equipo azul, un oficial de apellido Valdez, lo impedió, a pesar de tener una credencial que autoriza a entrar al lugar.

Íconos del equipo Licey que no estuvieron en la ceremonia incluyen a Manuel Mota y Pedro González, dos figuras que brillaron durante muchos años del equipo azul.

CEREMONIA

El más antiguo de los seis equipos que integran la Liga Dominicana de Béisbol Profesional tuvo una noche de festejos. Todo el parque Quisqueya Juan Marichal fue decorado por fuera y en su interior con globos azules y blancos, muchos niños celebrando y batiendo banderas azules y estridente música.

Desde temprano, mucho antes de que iniciara el partido, por altoparlante se anunciaba la participación de las orquestas de Chiquito Team Band y José Peña Suazo y La Banda Gorda. También, para festejar, insistentemente se llamaba a los fanático a participar de los festejos, pues cientos de regalos serían repartidos para festejar el cumpleaños 110 del equipo más ganador de coronas del béisbol dominicano.

Previo al partido se celebró una ceremonia en la que la fanática número 110 en entrar al estadio, Julissa Ricardo, recibió 110 regalos diversos que incluyeron electrodomésticos, ticket aéreo, bebidas, vestimenta alusivas al equipo azul y otros.

Los ex jugadores, entre los que se encontraban Cesarín Gerónimo, Juan Guzmán, Salomón Torres, Andy Abad, Bernardo –Pupo- Brito, Manny Aybar, Ronnie Belliard, Silvestre Campusano, Timoniel Pérez, Rafael Roque, Yorkis y Carlos Pérez, entre otros, los cuales recibieron una medalla conmemorativa del 110 aniversario del equipo azul.

Igualmente, el licenciado Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol y Jaime Alcina, presidente del Licey, entregaron un reconocimiento a Jairo Asencio por este haber alcanzado el récord de más partidos salvados.

También se entregaron reconocimientos a Brunilda Rodríguez y Bolívar Ciprián, dos empleados de muchos años en el Licey. Ciprián tuvo el honor de hacer el lanzamiento de la primera bola.