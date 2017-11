Fedogolf dedicará un torneo a Danilo Díaz

Santo Domingo

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) anunció la tercera versión del torneo Interasociaciones Copa Miderec, que será dedicado al ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, por su excelente gestión al frente del Ministerio de Deportes y su marcado apoyo al golf dominicano.

El torneo se jugará el sábado en The Links, Casa de Campo, con 108 jugadores en la modalidad de Stroke Play (juego por golpes), a 18 hoyos en las categorías A, AA, B, C, Senior y Damas. Se tiene previsto el saque de honor para las 10:00 a.m. por parte del ministro Díaz Vizcaíno. Además, han sido invitados funcionarios del Comité Olímpico Dominicano.

El evento, que tiene al Ministerio de Deportes como patrocinador principal y a la firma RV Consultores Internacionales S.R.L. COINSA, tiene la particularidad de la férrea competencia entre las nueve asociaciones que conforman la Fedogolf, según un despacho de prensa de la federación que preside el ingeniero Rafael Villalona, donde se promueve la sana competencia de los golfistas para fomentar el desarrollo de este deporte a nivel nacional.

Competirán atletas de las asociaciones de San Pedro de Macorís, Puerto Plata, La Vega, La Altagracia, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y La Romana.