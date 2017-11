Manny El Cibaeño

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Manny Acta estuvo el domingo en La Semana Deportiva y habló de todo lo que el tiempo nos permitió. También respondió preguntas de los fanáticos cibaeños que le felicitaron por su entrega al equipo con sede en la Hidalga de los 30 Caballeros. Aquí les dejo algunos tips de la conversación:

- Manny dice sentirse bien en Santiago y con las Águilas. Se ha compenetrado con el temperamento del equipo y de la ciudad, y se lleva bien con la prensa. Es decir, ha hecho química con todo el entorno y confía en poder llevar al club a una corona que se le ha negado por 9 torneos seguidos.

- Confirmó que se sintió muy bien en la entrevista que le hicieron los Mets de Nueva York para el puesto de manager. Fue el único equipo que le ofertó el puesto, pero dice estar contento con su progreso en Seattle pues ha sido ascendido a coach de la banca. “Este puesto es más relevante que coach de base pues uno es el segundo al mando, más o menos”.

- Dijo que le incomodan muchas cosas de Republica Dominicana, relacionadas con la falta de educación y los problemas del tránsito, entre otros temas.

Manny es un viajero permanente en la pelota local pues por lo regular asiste a todos los juegos de las Águilas.

TRES TOROS: Los Toros del Este se han recuperado de su mal comienzo de 0-6 y muestran algunos nombres de peloteros que son interesantes. Veamos:

- Teoscar Hernández, jardinero, es un veterano de ligas menores pues fue formado en 2011 por los Astros de Houston. Es nativo de Cotui, bateador derecho y tiene 25 años habiendo agotado casi 3 mil turnos en las menores con promedio de .269 y 91 jonrones. A mediados de este año Houston lo cambió a Toronto y allí lo dejaron el resto de la campaña. En 88 turnos bateó para .261 con 8 jonrones, 20 empujadas. Parece que tiene talento y en cualquier momento puede explotar en liga mayor, si recibe el chance.

- Raudy Read, receptor, es nuevo en el ambiente. Nació en 1993 en San José de Ocoa, pero no había sonado mucho por los predios dominicanos. Debutó este año con los Nacionales de Washington agotando 11 turnos con 3 hits. Fue firmado por los Nacionales en 2011 y ha estado en las menores todo el tiempo pegando 52 jonrones en casi 2000 turnos. Aqui pegó cuadrangulares en su último turno del lunes y en su primero de anoche ante el Licey. Es muy fuerte y grande.

- Jorge Mateo, short stop, nativo de Santo Domingo y nacido en 1995. También ha agotado casi 2000 turnos en las menores con promedio de .269 , 30 jonrones y 234 robos.

En ese trío los Toros dan mucha agua a beber y ojalá permanezcan en roster todo el tiempo.

TRAGEDIA: Roy Halladay falleció ayer cuando la avioneta que conducía se estrelló en un accidente en el Golfo de México. Tenia 40 años de edad.

Halladay fue un tremendo pitcher de liga mayor (1998-2013). Dos veces ganó el premio Cy Young, en tres oportunidades ganó el mínimo de 20 y otras dos llegó a los 19 triunfos.

Su primer Cy Young ocurrió en 2003 lanzando para Toronto con record de 22-7, 3.25 y 204 ponches.

El segundo en 2010 actuando para los Filis y marca de 21-10 y 2.44, más 219 ponches.

En 2008 tuvo 20-11 y llegó a las 19 victorias en 2002 y 2011. Era un trabajador incansable, sumó 2749 innnings y 2,117 ponchados. En dinero ganó US$148 millones.

Se suma a otras tragedias aéreas que han terminado con la vida de muchos peloteros y atletas de otros deportes.

DE INTERÉS: Entonces, Chilote Llenas no sabía quién había autorizado el aterrizaje del helicóptero de Karim Abu Naaba en el estadio Cibao... Descortesía de Juanchy Sánchez, la persona que había hablado con el señor árabe para tal acontecimiento. Es decir, falta de comunicación... Tremendo estacazo por el left field el conectado por Juan Francisco para su jonrón 58 anoche en el 110 aniversario del Licey... El numero uno de siempre es Mendy López con 61, Félix José tiene 60 y Rico Carty 59... Oh, temprano en el partido expulsaron al manager azul Luis Urueta, pero eso levantó los ánimos azules que de una vez hicieron 4 vueltas...Hoy es miercoles y no hay juego en la pelota local... Raro eso, pero sucedió.. ¿Bien hecho? No creo, la Lidom debe jugar corrido de martes a domingo, aunque se alternen dos juegos un día, uno solo al siguiente... ¿Se entiende? Nunca deben dejar de ser noticia.