Fallece el exlanzador Roy Halladay a los 40 años al caer su avión

Roy Halladay, dos veces ganador del Premio Cy Young y el segundo lanzador de la historia en tirar un no-hitter en postemporada, falleció el martes cuando el avión que él piloteaba cayó al Golfo de México, cerca de la costa de la Florida. Tenía 40 años de edad.

La muerte de Halladay fue confirmada por la Oficina del Aguacil del Condado Pasco.

Halladay ganó 203 juegos por los Azulejos y los Filis durante una carrera de 16 años en Grandes Ligas entre 1998 y el 2013. Del 2002 al 2011, tuvo marca de 170-75 con efectividad de 2.97, adjudicándose al Premio Cy Young de la Americana en el 2003 y el de la Nacional en el 2010.

Halladay tiró su no-hitter de los playoffs durante la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Rojos. Don Larsen es el único lanzador en lograr un sin hit ni carrera en postemporada, con un juego perfecto en la Serie Mundial de 1956.

I have dreamed about owning a A5 since I retired! Real life is better then my dreams!! Thx Kirk & everyone @ICONAircraft pic.twitter.com/wkk6TtjAY4

What do clouds feel like? I didn’t know either until I got my new Icon A5! I’m getting bruises on my arms from constantly pinching myself! pic.twitter.com/BaObEUj3Xo