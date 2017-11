Botando oro

Yoel Adames F.

Uno de los promotores de boxeo más exitosos del país ha sido César Mercedes, mejor conocido como “Mangüita”, el hombre lleva muchos años en el ambiente y tiene mucha experiencia en el negocio. De tal forma ha logrado campeonatos mundiales y otras coronas menores a nivel regional, también coronas universales femeninas, y en la política no le ha ido mal tampoco.Actualmente es regidor del ayuntamiento del Distrito Nacional.

Mangüita tiene una gracia muy particular para manejar boxeadores, lo primero que hace es “encaquetarle” un apodo: “Lecherito, El Ajogao, “Pacheco”, “Mermelada, El Abejón, El Maco, Merengue, El Chavo, El Gato, La Zarza, jajajajajaja, entre muchos otros más.

Con frecuencia sus boxeadores son exitosos, aunque no todos llegarán a campeones del mundo, ni siquiera a disputar coronas.

Sin embargo, algo está pasando alrededor del amigo César o quizás estoy equivocado, pero en los últimos meses he notado que algunos de sus hallazgos, sus descubrimientos de buenos prospectos luego se le van de las manos e incluso triunfan en poder de otros promotores o manejadores que prácticamente no invirtieron en ellos, claro porque Mangüita los cedió.

Los mejores ejemplos son Félix “El Mangú” Valera a quien deja ir y luego de solo dos peleas con otra empresa se convierte en campeón del mundoÖ Braulio “El Chavo” Rodríguez, también hechura de Mangüita, pero ahora manejado por Felipe Gómez, ya va a una eliminatoria mundial próximamente, con chance de colarse con una corona; de igual manera hay que mencionar en voz alta a Juan Carlos “El Merengue” Abreu, quien acaba de ganar la pelea de su vida, ya que siempre fallaba algo en sus pruebas internacionales; el elegante gladiador romanense noqueó en ocho asaltos a inicios de noviembre al veterano Jesús Soto Karass en Tucson, Arizona.

¿Qué le pasará a Mangüita? ¿Estará perdiendo el olfato del oro? ¿O quizás ya se siente con un gran futuro en la política y está abandonando el boxeo con donaire? Solo el lo sabe.

¿MAS REVANCHAS?: A raíz de la “caída” de Oxandia Castillo, hace tres semanas en Costa Rica, en una inesperada revancha ante Hanna Gabriel a quien sacó del boxeo, en buen decir, en 2013 para arrebatarle la corona superwelter OMB; desde ese día el dilecto lector Eddy Montero Méndez, de Gazcue, nos ha llenado de encomiendas. El hombre está indignado, dice que ver ese combate conlleva a no creer en el boxeo; jajajaja, ya le dije, el tipo no está para nadie. El me reitera que no le he cumplido con las revanchas complicadas y de mala fe que se han realizado para dañar a nuestros púgiles como le prometí, voy con algunas de ellas y cierro el tema.

Ya escribí sobre los campeones mundiales locales y sus oponentes obligatorios en dos y hasta tres confrontaciones: Teo, Patico Polanco, Cucuso, Acero, Green, Argenis, Payano, Dahiana Santana; igual que varios retadores a cetros mundiales: Leo Cruz se coronó en una revancha ante el argentino Víctor Palma; pero fueron a revanchas forzosas y sin éxito, también Héctor -El Pequeño- Meléndez en serie tres peleas ante el coreano Sung-Jun Kim; Miguel Montilla protagonizó dos fracasos frente a Antonio Cervantes (Kid Pambelé), pero este nunca le dio desquite a Adriano -Nani- Marrero, quien lo derribó y le dio un gran combate; Dahiana Santana se tituló vengándose de la gringa Stacey Reile; Delvin Rodríguez luego de empatar en una eliminatoria en África ante Isaac Hlatshwayo, perdió en el desquite titular peso welter FIB en su ciudad de residencia, en Connecticut. Lo mismo pasó con Ángel Beltré ante el danés Eamonn Loughran, nulo y luego derrota; Joan Guzmán tras su tercera corona, empató con el africano Ali Funeka y luego lo derrotó con caída y todo, pero llegó con 10 libras por encima del peso y no tenía opción al cetroÖ Manuel de Jesús Herrera protagonizó una historia muy triste, en cuatro oportunidades titulares primero le robaron en Japón con una decisión dividida contra Chana Porpaoin, en peso paja AMB, no hubo revancha; segundo chance, Saman Sorjaturong, minimosca CMB, pierde unánime, pero protestado hasta por el público; tampoco revancha. Tercer chance: Anis Roga, en Indonesia, logró un empate técnico, pero no el desquite por la faja minimosca FIB; la cuarta “oportunidad” fue frente al terrible campeón Mauricio Pastrana, invicto, poderoso, quien lo puso fuera de combate.

LATERALES: El sábado en General Santos City, Cotabato del Sur, Filipinas, Jayson Mama derrotó a los puntos a Rodel TejaresÖ Jade Bornea venció a John Rey Lauza, en el peso mosca y gallo respectivamenteÖ El buen amigo Félix García Estrella pondrá a circular un libro que hará tronar los escenarios deportivosÖ Escucharon el nuevo ‘swing’ narrativo de Franklin Mirabal, con salpullido de mano y todo, pero el particular editor del Hoy y buen amigo, le luce todo eso, los que vienen atrás, que arreenÖ Ay, ¿verdad?, y Meneito, ya tiene tres años que empató una pelea titular en Japón y no le dan la revancha, ¡mama mía, que abuso de la AMB!.