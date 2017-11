Agentes libres RD

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Suman 15 los peloteros dominicanos que serán agentes libres de Grandes Ligas este invierno. Ya ese mercado está abierto, y empezó ayer cuando varios equipos empezaron a hacer la llamada “oferta calificada”, que este año será de US$17.4 millones. Cleveland lo hizo con el dominicano Carlos Santana, pues a ellos les interesa retenerlo, El tuvo salario de US$12.0 millones este año, cumpliendo un contrato multianual, es decir que le están haciendo un aumento de 5 millones y medio. Sus números del 2017 fueron de .259, 23 Hrs, y 79 empujadas, y Cleveland siempre lo tuvo en la masa de la alineación. Santana y su agente tienen 10 dias para responder si aceptan o rechazan.

Los otros dominicanos de posición que son agentes libres: José Bautista, Erick Aybar, Carlos Gómez, Pedro Alvarez, Alejandro de Aza y José Reyes..El más caro de todos ellos es Bautista, quien viene de una actuaciónn discreta ganando 17 millones de dólares. Bautista acaba de cumplir 37 años de edad.

Están también los lanzadores Michael Pineda, Joaquin Benoit, Juan Nicasio, Bartolo Colón, Francisco Liriano, Fernando Abad, Ubaldo Jiménez y Fernando Rodney.. Pineda no estará disponible hasta el 2019 luego de una operación Tommy John, y la gran incógnita estará alrededor de Bartolo, que está corriendo hacia los 45 años. Colón ganó US$12 millones con Atlanta y Minnesota este año, pero si consigue contrato será por un dinero pequeño.

110 AÑOS: La gran historia de los Tigres del Licey empezó en 1907 con la fundación del club, pero fue en los años 50 cuando tomó forma como equipo deportivo. El inicio de la pelota profesional a partir de 1951 creó un escenario de alta competencia, mucho más desde el ingreso de las organizaciones de Grandes Ligas a nuestro beisbol (o al revés) desde 1955. Fue ese año precisamente cuando el dictador Trujillo dio pie a la construcción de tres estadios: en la capital, en Santiago y en San Pedro de Macorís, y son los mismos que hoy permanecen paraditos, pero desfasados de la arquitectura moderna para estas instalaciones.

Guayubín Olivo fue el primer gran nombre de los Tigres en los años 50, pitcher y bateador, y a partir de los 60 Manuel Mota abrió una ¥época de oro. Ya estaba establecida la gran rivalidad entre Licey y Escogido, y de ahí surgió la famosa frase de “los eternos rivales”.

Cuando llegaron los años 70 las cosas cambiaron. Llegaron nuevos ídolos, que rápidamente se convirtieron en figuras, y surgió con fuerza el equipo de las Aguilas, que en esos diez años se repartió el dominio de la liga con los azules. (Los Nuevos Rivales).

Tom La Sorda, Rafael Landestoy,Tony Fernández, Pedro Borbón,Victor Cruz, Teodoro Martínez, Cesar Gerónimo y el propio Mota fueron los primeros ídolos del Licey, que hoy celebra 110 años de su fundación (fecha mala porque los toma en el sótano del torneo).

El club tiene 22 coronas, los más ganadores de la pelota dominicana, y por eso le dicen El Glorioso.

DE INTERÉS: Dos dominicanos se colaron como finalistas en los premios de MlB para este año. José Ramírez entre los MVP y el pitcher Luis Severino para el Cy Young... Es difícil que alguno de ellos gane, pero es buen figureo y un reconocimiento a su buen año...El beisbol dominicano tuvo noticias relevantes en su jornada dominical..Las Estrellas blanquearon al Escogido 1-0 y esta fue la 5ta. derrota seguida para los rojos, que habían empezado el torneo muy bien (5-2). Ahora, el Escogido tiene 3-8 en sus últimos 11 partidos y ya los fanáticos comienzan a presionar.... Los Gigantes le dieron una pela al Licey, y allí se produjo el 4to. jonron del torneo para Eloy Jiménez.. Es decir que los azules vienen a celebrar su cumpleaños con dos derrotas seguidas y en el último lugar, el frío sótano... Vladimir Guerrero Jr. fue expulsado en el 8vo. al protestar un ponche cantado.. Que lo tome suave y que no olvide que tiene apenas 18 años..Debe enfocarse a mejorar su juego y su promedio que anda por los .230 y pico....Alex Cora fue presentado ayer por los Medias Rojas de Boston, que están contentos con su nuevo manager. El jugó para los Medias Rojas entre 2005-08 y fue parte del club campeón del 2007...Muchos fanáticos del Quisqueya se quejan de que no les permiten ingresar al estadio temprano, a ver las prácticas de sus clubes.. Dicen que están abriendo las puertas media hora antes, lo cual consideran una abuso.. La queja me la pasó el amigo Nicky Pichardo, escogidista de Grandes Ligas...Los Dodgers rechazaron ejercer la opción sobre el jardinero Andre Ethier, quien termina un pacto de 5 añosy US$80 millones..Ethier tiene 35 años de edad y ha sido afectado por muchas lesiones....Me pasan una nota de que el pasado domingo, minutos antes del juego de Licey y Aguilas, en el terreno del estadio Cibao (por el bosque derecho), aterrizó un helicóptero con cinco personas, bajaron y luego fueron a las gradas. Una de ellas habría sido Karim Abu Naaba, ex candidado a síndico del Distrito Nacional...¿Fue cierto eso, será posible tanta belleza?... Los comentaristas de las Aguilas estaban en la antesala, vieron el helicóptero, pero continuaron su trabajo..Muchos dicen que este es “el mejor país del mundo”...