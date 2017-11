Delegación NY conquista el DR Open Championship de golf

Casa de Campo, La Romana

La delegación de New York se quedó con el primer lugar de la octava versión del DR Open Amateur Championship 2017, evento que se jugó desde el jueves y se extendió hasta el sábado en las localidades de Casa de Campo, donde más de 100 jugadores de varios países se dieron cita.

El representativo de New York obtuvo la copa con 1,056 puntos overall, por encima de las selecciones de Argentina y Guadalupe. El evento tuvo lugar en Casa de Campo y se jugó en Dientes de Perro, Dye Fore y The Links.

Oswaldo Rodríguez fue el mejor overall gross stableford, con 88 palos, mientras que Maria Fernanda Durán fue la mejor neto, con 117 golpes.

La categoría A fue dominada por Dorian Álvarez, con 241 golpes, mientras que Guillermo Pluis se quedó con la Senior A, luego de tirar 243. Alejandro Carrasco se quedó con la B, terminó el evento con 82.

José Narvaez fue el mejor en la Senior B, con 65. Nelson Céspedes y Bienvenido Inoa dominaron la C y Senior C, respectivamente, tras tirar 57 y 20.

En la Super Senior A y B, salieron airosos Andrés Dilonex (76) y Omar Rodríguez (58). En las Damas A y B, la mejores fueron Aline Bertrand y Nicole Lescalet, tiraron 58 y 47, respectivamente.

Premiación

La premiación de la justa internacional tuvo lugar en la Playa Minitas, de Casa de Campo, donde el presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), Rafael Villalona, agradeció a las marcas patrocinadoras que hicieron posible el montaje del evento, que une a jugadores de diferentes países en un ambiente de camaradería y confraternidad, que eleva el turismo del golf en el país.

El evento tuvo a César Rivera y Tulio Luna como directores de reglas, Rafael Canario, director general, con el apoyo de la Fedogolf en la organización.