¿Por qué no repiten?

Ahora está de moda que los equipos campeones de Lidom y de MLB no repiten como tales al siguiente campeonato. En el caso dominicano, en los últimos 4 torneos siempre la corona ha cambiado de manos empezando con Licey en 2013-14, luego siguieron los Gigantes con el primer título de su historia, el Escogido ganó 2015-16 y el año pasado ganó el Licey. Fue el Escogido, precisamente, el último club en repetir dos años seguidos: 2011-12 y siguiente. ¿Es tan difícil hacerlo?

En Grandes Ligas la situación es más extremista pues hace 17 años que no repite un campeón. Los últimos en ganar de forma seguida fueron los Yanquis, que obtuvieron tres cetros seguidos (1998-99 y 2000). Después de eso, a partir del 2001, los campeones han sido Arizona, Angelinos, Marlins, Boston, Chicago White Sox, San Luis, Filadelfia, Yanquis , San Francisco, Kansas City , Chicago Cubs y Houston.

Vale aclarar que en este período de 17 temporadas, los Gigantes y los Medias Rojas se han proclamado 3 veces cada uno, aunque no en forma corrida.

¿A qué se debe esto? ¿Será la agencia libre o es una simple circunstancia? Al menos en Lidom se dice que el draft de novatos, instaurado para esa misma epoca hace 16 años, ha provocado un equilibrio. Los Toros pudieron ganar su 2da. corona, los Gigantes su primera, y las Estrellas han estado en finales con frecuencia, aunque todavía no ganan.

Los mas ganadores

Para cerrar el tema de las series mundiales, ofrezco a continuación la lista de los equipos más ganadores de coronas en MLB, las veces que han estado presente, y aquellos equipos que nunca han ganado un título. Hay casos super especiales, como el de Seattle, que siquiera han podido ganar el título de su liga y eventualmente nunca han tenido el privilegio de ir a una final.

EQUIPOS MAS GANADORES DE SERIES MUNDIALES

EQUIPO CORONAS DERROTAS

Yanquis Nueva York 27 13

Cardenales San Luis 11 8

Gigantes San Francisco 8 12

Dodgers de Los Angeles 6 12

Atléticos de Oakland 9 5

Medias Rojas de Boston 8 4

Tigres de Detroit 3 8

Rojos de Cincinnati 5 4

Bravos de Atlanta 3 6

Piratas de Pittsburgh 5 2

Padres de San Diego 0 2

Vigilantes deTexas 0 2

Nacionales de Washington 0 2

Rockies de Colorado 0 1

Tampa Bay 0 1

Marineros de Seattle 0 0

EL OTRO VIEJITO: No es solo Bartolo Colón un pelotero de mucha edad en las Grandes Ligas. El japonés Ichiro Suzuki ya cumplió 44 años de edad,. y ahora ha recibido la noticia de que los Marlins de Miami no lo quieren más. Es decir que el japonés se va a la agencia libre, o tiene la opción de anunciar su retiro.

Este 2017 Ichiro tomó 196 turnos como jugador alterno, pero ya su contribución ofensiva no es de gran importancia. En sus 17 campañas de liga mayor tiene promedio de .312 y 3080 hits, más 10 guantes de oro. Parece que es un futuro inmortal de Cooperstown. ¿Por qué no se retira, qué busca?

DE INTERÉS: Se cayó el Escogido, se recuperan Toros y Licey, las Aguilas en renovación de esperanzas, los Gigantes rompiendo mala racha y las Estrellas en la cima...Así va el torneo de beisbol invernal dominicano, que ayer tuvo un lleno en Santiago con un nuevo enfrentamiento entre Licey y Aguilas.. Los Azules habían ganado viernes y sábado, una pequeña rachita de 2 triunfos, para guardar las apariencias..Pero, su marca de 6-11 no es tan agradable, quedándose solo en el sótano..¿Peligra el puesto del manager Luis Urueta? Eso solamente lo sabe el gerente general Junior Noboa...Los Toros han ganado 4 en línea , se colocan en 7-10 y dicen que van adelante..El venezolano Carlos Subero es el manager actual, por si alguien lo ha olvidado... El Escogido suma 4 derrotas en línea en un mal momento, ellos tenian 5-2 hace diez dias, pero se les fue la química. Ahora están en 8-9, por debajo de .500, lo cual es sorpresivo...El agente del lanzador Johnny Cueto informó a los Gigantes de San Francisco que no ejercerán el derecho de irse a la agencia libre, por el contrario darán continuidad al contrato vigente..Ese pacto es de 4 años por US$130 millones, y tenia una clásula que daba derecho al jugador irse del equipo luego de los dos primeros años. El gana por temporada US$21.3 millones durante esos 6 años, una suma nada despreciable. En su primer año tuvo record de 18-5, pero esta pasada campaña bajó a 8-8 con 4.52 de efectividad.. José Bautista, de su lado se inscribió en la agencia libre luego que Toronto dijera que no ejercerá la opción mutua para el 2018.Esa opción era por US$17.0 millones, con una compensación chiquita de 500 mil...Este año Bautista tuvo 23 hrs, 65 remolcadas y bajo promedio de .203..Jugó bajo salario de US$18.0 millones...El mundo sigue loco y Estados Unidos también..Ayer, un tipo disparó en una iglesia y mató casi 30 personas, hace diez días ocurrieron las muertes en Nueva York cuando un camión embistió a ciclistas..Y hace mes y medio otro señor mató 50 en un concierto en Las Vegas...De repente no se podrá salir de casa...