Moya jonronea y Toros derrotan 11-3 a Leones

Freddy Tapia

Santo Domingo

Steven Moya bateó anoche de 3-3, incluido un jonrón, en un partido en que los Toros del Este dieron nueve hits consecutivos en una octava entrada de siete carreras para derrotar 11-3 a los Leones del Escogido.

Los Toros tienen ahora 5-10, mientras que el Escogido, que perdió por segundo encuentro seguido y cinco de sus últimos seis, sigue en tercero con foja de 8-7.

Las carreras

Los Leones tomaron ventaja 1-0 en el cierre del segundo contra Paolo Espino, que abrió el partido por el conjunto romanense.

Willy García inició con línea de hit al prado derecho y avanzó a segunda por un alto machucón de Vladimir Guerrero Jr. al box. Wilkin Castillo, que ha iniciado la campaña bateando mejor que en sus mejores tiempos, lo impulsó con un doblete al right.

Un largo cuadrangular de Steven Moya a Mike Mayers en la parte alta del tercer episodio empató el encuentro.

El Escogido retomó la ventaja al pisar dos veces el plato en el quinto, una de las cuales fue empujada con un doble Rubén Sosa y la otra por elevado de sacrificio de Starling Marte.

Los Toros se acercaron 3-2 en el sexto, cuando Jorge Mateo, en un agresivo corrido, hizo piza y corre con un elevado de foult bateado por Sean Halton a la inicial, provocó que Tyler Austin hiciera un mal tiro y continuó para el plato con éxito.

En el séptimo, el equipo naranja se fue adelante 4-3, cuando en un abrir y cerrar de ojos llenaron las bases contra el relevista zurdo Tom Windle, que entró en lugar de Mayers. Juan Sandoval lo reemplazó y el emergente Carlos Franco empujó dos con doble a la zona de seguridad del left.

En el octavo hicieron un rally de siete carreras con ribetes históricos al dar de manera seguida nueve hits. Después de un out, Sean Halton y Eugenio y Vélez ligaron sencillo y Adames siguió con triple.

El novato Alsis Herrera, en sustitución de Sandoval fue castigado con incogible por Magneuris Sierra, triple de Feliz y doble de Mayo Acosta antes de ser relevado por Rafael De Paula, quien fue recibido por tubey de Teóscar Hernández doubles. Alexi Casilla siguió con inatrapables, al igual que Mateo.

Pitcheo

La victoria fue para el relevista Jefry Ramírez )1’0), quien reiró a los tres que enfrentó en el sexto.

Esta vez el relevo no pudo preservar la otra gran faena realizada por Mayers, quien toleró permitió dos vueltas y cinco hits en seis entradas, no dio base y ponchó a siete. Perdió Windle (0-1), quien no retiró a nadie y toleró dos anotaciones y dos hits en el séptimo.