CAROLINA CRUZ DE MARTÍNEZ

SEÑOR BOLSILLO: Muchos de nosotros no nos apercibimos que la mayor parte de nuestras decisiones, sentimientos y emociones son filtrados por algo llamado bolsillo. Ese “señor” tiene el poder de controlar auto estimas, amistades, calendarios y vacíos existenciales. Para muchos, todo se ve más bonito cuando el está presente, y más feo cuando de el se adolece.

En el deporte, el señor bolsillo ostenta de su posición, pues todo está basado en si el existe o no. Desde los contratos con las televisoras, hasta el canje de jugadores, hasta la política de alimentos y bebidas y las mercancías de deportistas. Don Bolsillo es el filtro por el cual toda decisión es tomada, y aunque muchas vidas son sustentadas, también muchas son afectadas.

Los atletas, ejecutivos y todo el que participa del sistema profesional debe tener cuidado en no dejarse manejar por el. El señor bolsillo tiene la sagacidad de consumir vidas, desgastar cerebros, destruir familias y crear una sensación de seguidilla. Para el que no entiende sus zancadillas, buscará enredar a los atletas con diversos tipos de ofertas que en su mayoría no son más que para venderles su alma y vida. Don Bolsillo engatusa al más lindo, marea al más sencillo y se puede llevar de paro relaciones de años, sin contemplación y sin honor.

La tentación de ser seducido por Don Bolsillo es difícil de resistir, sino se entiende el propósito del mismo. Su poder hace que muchos sucumban ante la ilusión de que con el la vida tiene más gusto y sazón. No es mentira que las fragancias costosas son más agradables, los vehículos lujosos son más confortables, los atuendos lindos hacen mejor silueta, pero nada de eso al final da sentido a la vida.

EL CANJE: Muchos atletas han caído presa de las propuestas del Señor Bolsillo para al final solo darse cuenta que terminaron perdiendo lo más por lo menos. El Señor Bolsillo promete status, pero no clase; comodidad pero no felicidad; seguridad pero no paz; reputación pero no identidad.

Don Bolsillo es solo una herramienta, pero le gusta endiosarse sobre las vidas. Ese endiosamiento hace que sus víctimas sean objetos de codicia, lo cual trae presión y hasta desgracia a las mismas. Don Bolsillo da, pero también quita; suma pero también resta; multiplica pero también divide. Nunca oferta algo sin condición, pues parte de su estrategia es crear la tensión de dando y dando pajarito volando.

Los deportistas nunca pueden perder de vista que el Señor Bolsillo es solo una herramienta, así como lo es un uniforme, un bate, un guante o un vehículo. Las herramientas son para usarlas, no para dejarnos usar por ellas y sólo entendiendo esto nos podremos librar de la manipulación de ella.

Quien sirve a señor bolsillo no puede servir a ningún otro Dios, pues este absorbe, demanda, obnubila y exige que todas las decisiones son tomadas vía el. Poco a poco irá dejando a su víctima sin toma de decisión y sin vida pues al final todo lo mide por su filosofía.

“No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se hará alas Como alas de águila, y volarán al cielo.”

Proverbios 23:4-5 RVR1960

Hasta la próxima