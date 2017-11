Los equipos por dentro

ÁGUILAS.- El bate caliente de Ronny Rodríguez produjo otros dos hits en el juego de antenoche y suma 11 en sus pasados 24 turnos para un promedio de .458 en ese trecho, Actualmente lleva cinco juegos corridos de hit múltiple y ocho en toda la temporada. Hoy encabeza la liga con 22 imparables... El pitcheo colectivo de las Águilas ha tolerado tres carreras en las últimas 23 entradas, eso incluye 11.2 ceros por parte de los abridores de los pasados dos encuentros: Jorge López (6.2) y Francisley Bueno (5), actuaciones con la que ambos lograron sus primeras victorias del evento. La pareja ha tenido salidas de buena calidad pues López ha lanzado 17. 1 episodios de una carrera en sus últimas tres aperturas, por su parte, Bueno permitió una sola carrera limpia en 16 entradas durante sus pasadas tres actuaciones... Esta noche en Santiago el derecho Yunesky Maya abrirá contra los Gigantes, mañana Ángel Castro se enfrentará a las Estrellas en San Pedro de Macorís, el domingo en el Estadio Cibao a las cinco de la tarde el zurdo Francisley Bueno subirá a la lomita para medirse a los Tigres del Licey y el lunes lo hará el boricua Jorge López ante los Toros del Este.

ESCOGIDO.- Starling Marte se fue de 3-0 en su debut el miércoles ante las Águilas Cibaeñas. “Me sentí bien en el plato viendo pitcheos en vivo de calidad. Físicamente me siento en buena forma”, declaró luego del encuentro...Tyler Heineman y Blake Swihart, los receptores importados de los Leones están fuera por molestias físicas. Ambos han enseñado clase y, sobre todo, buen bate. Heineman se lesionó un tobillo el día 22 y desde entonces está en una lista de lesionados que aquí no se lleva como tal, pero existe...Los Melenudos, que en la primera quincena lideraron el circuito en bateo, bien cerca de los .290, fueron desplazados por las Águilas (.257). El Escogido comparte el segundo peldaño en ese renglón con las Estrellas (.252), no muy lejos de Licey y Gigantes (.248)...Mike Mayers (1-0), quien a la luz de los primeros resultados parece uno de las mejores importaciones del torneo, lanzará esta noche contra los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Su anterior salida fue justamente contra el conjunto naranja y en cinco entradas permitió un hit, dio un boleto y ponchó a nueve.

ESTRELLAS. El combinado oriental se convirtió el miércoles en el primer conjunto que alcanza los doble dígitos en victorias en el joven torneo, tras su triunfo 7-6 frente a los Gigantes... Junior Lake está que arde con el madero, precisamente en ese choque produjo cuatro hits, que incluyó su tercer jonrón. De hecho su trío de vuelacercas lo ha disparado en los pasados cuatro choques y ya superó su producción del anterior torneo cuando disparó dos en 174 turnos. Tiene de 19-10 en los pasados cuatro encuentros... Jordany Valdespín aún no ha debutado con los paquidermos, pero ya se encuentra en roster y ha estado en la cueva en los últimos dos compromisos. Ha estado lesionado... Sócrates Brito es otro bateador verde que disfruta de buen momento ha pegado de imparable en los últimos cuatro y en siete de ocho partidos. Por cierto Brito cuenta con los únicos tres triples que han conectado las Estrellas... Aunque con el “cuchillo en la boca”, Wirfin Obispo consiguió su quinto rescate... El miércoles, el dirigente Dean Treanor mantuvo a Mike Ford en la banca y colocó a Ryder Jones como séptimo bate.

GIGANTES.- Dos invictos se acabaron el miércoles por la noche tras la derrota ante las Estrellas Orientas: el de 7-0 jugando como dueño de casa y el de 4-0 en los partidos por una carrera... Eloy Jiménez lidera la liga en bases alcanzadas con un total de 34... También es primero en remolcadas (15) y colíder en jonrones (3) y dobles (5). Es tercero en bateo (.367)... En siete partidos, el veterano lanzador zurdo Rafael Pérez no ha concedido carreras de ningún tipo... Con sus dos hits del pasado encuentro, Moisés Sierra elevó su porcentaje de bateo en casa a .429. En la ruta conecta solo para .200... Por tercera salida seguida, el lanzador abridor Josh Roenicke estuvo a un out de completar las cinco entradas. De paso cargó con la derrota en su primera decisión del año... Rosell Herrera está “matando” a los zurdos a los cuales les batea .625 (8-5), pero ha tenido muchos problemas ante los derechos (.095, de 21-2)... Hoy el equipo visita a las Águilas Cibaeñas en la que se espera sea la primera apertura en 9 años para el pitcher Alfredo Simón.

TIGRES.- Los felinos encabezan la liga en ponches recibidos con un total de 105 y, además, son últimos en el apartado de bases robadas con solo dos...Los errores, un mal que como la sombra ha perseguido al Licey pero que habían disminuido, hicieron su aparición el miércoles en el encuentro contra los Toros. Esa noche, el Licey cometió cuatro, incluidos dos de Raúl Adalberto Mondesí, probablemente, el mejor jugador defensivo del conjunto...Por cierto esa noche, con excepción del lanzador abridor David Hurbult, todos los que salieron al terreno al momento de comenzar eran jugadores nativos...Con la profundidad que tienen los Tigres en los bosques, Patrick Wren, quien apenas batea para .111, debe apurar el paso para no ser graduado de “licenciado”...El derecho Esmil Rogers, en su cuarta salida de la temporada, enfrentará esta noche a las Estrellas en el parque Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís. La anterior presentación de Rogers (1-2) fue justamente ante los Elefantes y mordió el polvo de la derrota.

TOROS.-Los romanenses tuvieron en su último partido el mejor en cuanto a producción de carreras e imparables conectados en la campaña. Por primera vez tuvieron un choque con más de 10 anotadas, tras las 11 ante el Licey con lo cual lograron sacar un triunfo en un juego que perdían 7-2 en el quinto. Su mejor producción de carreras se había producido en la segunda fecha ante los Gigantes cuando marcaron siete en una causa perdida... Cristian Adames se convirtió en el primer Toro con cuatro imparables en un encuentro, se fue de 4-4 y con su desempeño elevó su average a un sólido .275 (40-11)... Teoscar Hernández se estrenó con un jonrón, el cual también es el primero del equipo en el llamado Corral de los Toros... Alexi Casilla exhibe promedio de .286 (35-10) y brinda destellos del buen pelotero que fue hace unos años. En las pasadas dos estaciones su carrera estuvo por debajo donde vistió sin hacer ruido las camisetas de Gigantes, Estrellas y Tigres... Aunque conectaron una docena de incogibles ante su compañero de standing en el sotano, los Toros son el único club que aún no alcanza el centenar de hits cuando se han celebrado 14 fechas de la contienda regular. Suman 90.