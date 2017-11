Smith y Moore ganan Copa de Golf de UNIBE

Cap Cana, La Altagracia

La Universidad Iberoamericana (UNIBE) y su Círculo de Egresados (CEU) realizaron la X Copa de Golf CEU Open, a beneficio del programa de becas Líderes del Mañana.

El evento tuvo lugar en el prestigioso campo de golf Punta Espada, en Cap Cana, diseñado por el legendario Jack Nicklaus, en el marco de un fin de semana lleno de actividades.

Tras una jornada llena de emociones, resultaron ganadores en la categoría A, Ramón Tavares y Gerardo Polonia, en el primer lugar, seguidos por la pareja formada por Enrique Rodríguez y Kelvin Rodríguez, mientras que Alberto Smith y Fermín Moore, terminaron en el tercer lugar.

En la categoría B, los ganadores fueron Antonio Benítez y Antonio Benítez Jr., en el segundo lugar terminó el dúo formado por Amaury Moscoso y Johny Mendoza; y en el tercero Hamlet Santana y Albert Ventura En la categoría C los campeones fueron Ismar Torres y Paola Tolari, en la segunda posición terminó la pareja formada por Julio Amado Castaños y Julio Castaños y tercero Lorenzo Gómez y Julio Gómez.

Los premios especiales fueron para Edwin Lara y David Lougedo, por el Mejor Score Neto Overall; Christian Rodríguez y Wilson Rodríguez, ganaron el Mejor Score Bruto Overall; Kevin Rodríguez, Closest to the Pin Hole, y Roy Galván Jr., Longest Drive Hole 15.