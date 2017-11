¿Tiene futuro el voleibol RD?

Yoel Adames F.

yadames2003@yahoo.com

El ¡boom! del voleibol dominicano tiene su sostén en el Proyecto Nacional de Selecciones Femeninas, el cual ha permitido un constreñido, pero positivo relevo generacional.

Tras zozobrar los torneos superiores, de manera especial el distrital, desde 1994 ha sido este instrumento el que ha parido nuevas figuras que retroalimentan las diferentes selecciones nacionales hasta convertirlas en “Reinas del Caribe” en el sexteto de mayores.

El caudal del proyecto se ha mantenido, pero 23 años después el modelo internacional ha cambiado tanto, que hoy “exige” una nueva producción que logre un relevo mas constante y de resultados mas seguros; consideró Marcos Kwiek, mentor del seleccionado en el Café Deportivo de LISTÍN DIARIO.

“Si tuviéramos una liga profesional en Santo Domingo, ese desarrollo que poseen nuestras muchachas fuera mas rápido y los resultados no se esperaran a largo plazo”.

“¿Cuántas jugadoras tiene los Estados Unidos reforzando en las diferentes ligas del mundoÖ China, Corea? Hay mas de 300 norteamericanas jugando por doquier todo el año.

“Nosotros no podemos soñar con eso ahora porque tenemos que sembrar nuevas bases que nos lleven a alcanzar niveles mas altos; el voleibol dominicano necesita una liga profesional; esas últimas dos palabras significan mucho: dije liga, pero lo mas importante es ‘profesional’, una liga que reúna a las 20 jugadoras élite que tenemos, con las demás que conforman selecciones sub-17, sub-20, se repartan en un sorteo, de manera que haya equilibrio y se conformen seis buenos equipos, con refuerzos, con buena promoción y que le paguen a las jugadoras su dinero; como lo están haciendo en el fútbol, en baloncesto y ni hablar del béisbol que es como la comida de los dominicanos”, detalló el dirigente brasileño Kwiek, quien guía al conjunto nacional desde 2008. f

Kwiek no cree en vacaciones, de hecho el equipo seguirá trabajando fuerte con miras a los próximos compromisos internacionales “ya que no hay una liga donde jugar en Santo Domingo”, replica.

Dijo que en los actuales momentos solo la capitana del conjunto, la veterana bombardera Bethania de la Cruz y la joven promesa Brayelin Martínez se encuentran trabajando como refuerzos en ItaliaÖ Las otras esperan ofertas en el país.

“Los compromisos internacionales de las selecciones se acaban en octubre, ya a finales de año se puede hacer el “draf” y las negociaciones de jugadoras (imagínate, en estos momentos tendríamos en una liga dominicana a todas las boricuasÖ) y arrancamos en enero y se finalizaría en marzo”, proyecta el técnico suramericano. “Las dominicanas no pueden reforzar ligas de manera tan fácil como otras jugadoras del área, hay sudamericanas por ejemplo que pueden irse a Europa, Asia, y jugar por un contrato de 20 mil dólares por seis meses; ¿que ocurre? Esos países son muy caros y estamos hablando de un promedio de 2 mil dólares mensuales para pagar renta, alimentación, transporte, vestido, ¡todoÖ y cuidado!, a veces hay clubes que no cumplen con sus ofertas por entero, no tienen gimnasio ni una área para pesas donde ejercitarte y lo peor, no te cumplen con el pago a tiempo o con el total del dinero, no son serios”.

HABLA KWIEK

“Para que el cambio de generaciones no sea drástico, tengo que arriesgarme y utilizar muchachas sin experiencia y sin la edad para esos escenarios grandes, mundiales, como ocurrió con Brayelin Martínez, quien era la mas joven del grupo con 17 años, empecé a ponerla a jugar en un gran evento internacional aunque fallara, no importa, no tenía otra opción para desarrollarla, hoy Brayelin es una jugadora diferente, es una joven de 2 metros que fácilmente no la hay por ahí; con su hermana Jineiry está pasando lo mismo, una jugadora con 17 o 18 años que nosotros le llamamos “Chiquita”, forma parte de un sexteto que está entre los primeros 10 equipos del mundo y ella está ahí... Todo eso tuvimos que hacerlo así porque no tenemos una liga en República Dominicana, ese desarrollo hubiese sido mas rápido si tuviera una liga profesional, pero algo profeisonal, algo serio, no algo que una jugadora llegue a la 3:00 de la tarde y empieza a jugar a cualquier hora. El fútbol, el baloncesto lo han hecho, por que no podemos hacerlo en voleibol? Tenemos que empezar, de alguna forma tendremos que empezar”. Marcos Kwiek, entrenador del seleccionado nacional.