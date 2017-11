Los equipos por dentro

ÁGUILAS.- El próximo fin de semana las Águilas tendrán un calendario difícil con dos viajes al este pues jugarán en San Pedro de Macorís el sábado 4, al día siguiente recibirán a los Tigres en Santiago y el lunes 6 visitarán a los Toros en La Romana para jugar a las cinco de la tarde... Wilmer Difó y Pedro Severino fueron incluidos en roster el pasado martes y ambos estuvieron en el dugout del Estadio Cibao...Después del día libre hoy, las Águilas regresan mañana a Santiago con Yunesky Maya (0-1) para enfrentar a los Gigantes del Cibao. Maya tuvo una salida corta cuando enfrentó a los Gigantes el pasado día 21 y en la segunda entrada fue golpeado por una línea bateada por Aderlin Rodríguez, por lo cual tuvo que abandonar el partido. En su más reciente salida lanzó 4.2 entradas permitiendo tres vueltas inmerecidas contra las Estrellas...Al iniciar la actividad de anoche las Águilas liberaban la liga en bateo colectivo con .259, hits (114) y jonrones con nueve...El pasado martes Josh Judy permitió un cuadrangular a Anderson Feliz que cortó una racha de 39 ceros que llevaba el cerrador amarillo desde que inició la temporada 2016-17...Al iniciar la jornada de anoche Ronny Rodríguez había conectado dos o más hits en seis de los últimos ocho partidos y mantenía una racha de cuatro en fila.

ESCOGIDO.- Starling Marte debutó anoche en el jardín izquierdo y como tercer bate de los escarlatas. Marte es el jugador de más cartel que está participando en el campeonato...Blake Swihart estará hoy fuera de acción debido a molestias estomacales. Su lugar en el róster lo ocupa Álex Valdez. Wilkin Castillo es actualmente el bateador más caliente del Escogido. El veterano receptor ha conectado 12 imparables, entre ellos tres dobles, en 22 turnos para un promedio de .545...Justin Haley tuvo una gran faena el martes contra las Estrellas y se anexó su primera victoria de la estación...Esa noche el relevo escarlata volvió a “resolver”. El trío integrado por el dominicano Juan Sandoval, el colombiano Dayan Díaz y el estadounidense Rob Scahill, el comité formado por el dirigente Luis Rojas para los últimos tres episodios, es una garantía de triunfo cuando el equipo llega arriba o empate en el llamado “séptimo de la suerte”... El relevo

ESTRELLAS..- La gerencia realiza esfuerzos por conseguir un bateador de poder a fin de colocarlo en la parte media de la alineación. Ellos buscan que retorne Tyler White, de grata recordación en el 2015-2016 tras registrar .297-7-31. Éste se encontraba en las reservas de los Astros de Houston en la postemporada por si las “moscas”. Como la Serie Mundial finalizó anoche las conversaciones con él seguirán...Al parecer, los días de los importados Mike Ford y Ryder Jones estarían contados. No han resuelto con el madero y los fanáticos verdes han mostrado su inconformidad con el dirigente Dean Treanor, quien con frecuencia coloca a ambos como tercero y cuarto al palo, Sus averages son .186 (43-8) para Jones y .158 (38-6) el de Ford...Wirfin Obispo cuenta ya con cuatro salvamento y transita “viento en popa” hacia una segunda campaña seguida con doble dígitos en ese renglón...Por los predios de San Pedro de Macorís anda Audy Ciriaco, antesalista de las Estrellas y quien estuvo jugando en Japón, se informa que aún no se sabe cuando se integraría al equipo, pues al parecer tiene un familiar con quebrantos de salud. El estuvo muy por debajo el año pasado con su promedio de .208 y solo 10 producidas, por lo que está llamado a revertir esos números...Fernando Tatis Jr. cometió dos errores en la derrota ante el Escogido el martes. Esto son los dos primeros que comete en el torneo.

GIGANTES.- El jardinero Rafael Bautista ha pegado solo un hit en sus primeros ocho turnos con el club... Ayer debutó como séptimo bate y tercera base, el prospecto Miguel Andújar, quien fue subido en dos ocasiones por los Yankees de Nueva York...El guardabosques José Sirí es co-líder en bases robadas con cinco, pero lo extraño es que todavía no ha conseguido su primer hit en la campaña (7-0)...El derecho Ramón Ramírez, a pesar de ser el cerrador, es el líder en ponches del equipo con 14... Una vez más estaba anoche en riesgo el invicto del combinado en casa. Sin incluir la actividad de ayer había ganado sus primeros 7 partidos como home club...El pitcher importado Eric Yardley ha relevado en 10 encuentros. Tiene marca de 2-0 con porcentaje de carreras limpias de 0.00. En 10 entradas ha perdido solo 4 hits con dos boletos y seis ponches... Garabez Rosa y Ramón Torres encabezan al equipo en errores cometidos con tres cada uno.

LICEY.- Luego de haber sido vapuleado por las Estrellas en su primera salida de la temporada, el curazoleño Jair Jurrjens (0-1 y ERA de 1.29) lanzó en gran forma en la segunda y en la tercera, pero la suerte no le acompañó. El martes limitó a los Gigantes a dos hits y una carrera, pero salió sin decisión...Esa noche, Julio Borbón (3-0) se fue en blanco por primera vez en cinco juegos en que ha visto acción...Anderson Hernández, rejuvenecido, se fue de 2-2 y fijó su promedio por encima de .300 ).306)...Arismendy Alcántara, con trece ponches en 31 turnos y average de .129, no ha estado a su altura en este primer tramo del circuito otoño-invernal de República Dominicana...Alcántara tampoco ha estado viendo en el apartado defensivo, pues uno de cinco jugadores del Licey con cinco errores cometidos. Los otros son Hernández, Angelys Nina, Juan Francisco y Osvaldo Abreu...Juan Francisco sigue fuera de la alineación. El poderoso bateador no juega desde el día 22 del pasado mes, cuando se lesionó en un partido contra el Escogido. Se pensaba que desde el pasado domingo iba a estar en acción.

TOROS.- Una vez más la escasez de ofensiva se apodera del equipo romanense que el pasado martes recibía un partido sin hit del pitcheo de las Aguilas durante más de 6.0 entradas, el cual fue quebrado por un imparable de Deibinson Romero tras dos outs en la apertura del séptimo...En los últimos 10 días el promedio colectivo del club es de apenas .162...En esa fecha debutó con el club Sean Halton, quien estuvo como quinto bate y se fue de 4-1. Es el mismo que hace dos años reforzó al Licey... La defensa fue también un factor negativo, pues en ese choque cometieron dos errores, ambos por Romero. Ahora los Toros entraron a la jornada de anoche con 27 pifias, de estos 14 han sido por los defensores de la llamada esquina caliente Cristhian Adames (6), Carlos Franco (5) y Romero 3...Jorge Mateo bateó de 4-1 y ha conectado de imparable en 8 de los 10 partidos en que ha visto acción...El martes Anderson Félix conectó un jonrón como emergente en la novena para su primero en la Liga Dominicana. El no es fue conocido en los torneos invernales, pero en el 2015 era el intermedista titular y bateador abridor del equipo dominicano que participó en la primera versión del Clásico Premier 12 efectuado en Taiwan. Por cierto en ese evento conectó un par de batazos descomunales.