¿Managers dominicanos?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Un asiduo lector de esta columna, Angel Villamán, me pide una opinión alrededor del escenario de MLB para nombrar managers nativos de República Dominicana. Fundamenta su inquietud en el hecho de que Tony Peña ni Manny Acta, ex dirigentes de grandes ligas, no han recibido oportunidades nuevas, pese a que a cada rato se producen vacantes, inclusive en ocasiones hacen entrevistas a ambos. Este año pasó con Acta y los Mets de Nueva York. Sobre el tema, cito los siguienes puntos:

.- No es tan fácil conseguir ese puesto.Son 30 clubes de liga mayor para un montón de gente de todas las nacionalidades, especialmente norteamericanos. Si cada equipo tiene 10 coaches arriba y casi 8 managers en el sistema de ligas menores, eso totaliza más de 300 candidatos para esos 30 lugares.

.- Existen algunos dominicanos de manager en las menores, también de coaches, pero también hay decenas de Estados Unidos, boricuas, venezolanos. ,mexicanos. Son ex jugadores que no brillaron en Grandes Ligas, y eso dificulta las cosas. Mientras menos usted hizo en el terreno menos llama la atención.

.- Noten que Felipe Alou fue nombrado dirigente de Montreal en 1992 y tenia una larga historia en la organización, incluso manager en las menores y coach del equipo mayor. Felipe estuvo diez años en la posición y luego agotó otros tres al frente de los Gigantes.

MAS JOVENES: Tony Peña tuvo una brillante historia como jugador de las mayores, fue coach de las menores y de las mayores (con Houston), y laborando con los Astros se fijaron en su persona cuando los Reales de Kansas City lo nombraron en 2002. Pero, Tony también se había hecho notar como dirigente campeón con las Aguilas Cibaeñas y ganando coronas en la Serie del Caribe. Ahí le echaron una mirada.

.- Manny Acta fue manager de las menores, en Venezuela, en Dominicana, campeón con los Tigres del Licey, aquí y en el clásico caribeño ..Tambien,fue capataz del equipo dominicano en el primer clásico mundial de beisbol, tomando el puesto dejado por Tony Peña, quien se retiró porque en el interín aceptó un trabajo de coach con los Yanquis. Nueva York le exigió estar en los entrenamientos todo el tiempo (el manager era Joe Torre).

Acta, además, era coach de los Mets de Nueva York en el 2005 , y anteriormente había sido con los Expos de Montreal, quienes se mudaron a Washington precisamente ese año.

.-Si usted revisa bien, no encontrará ex peloteros dominicanos de Grandes Ligas (estelares), que estén de coach o manager en el sistema. Nuestros jugadores se retiran y se dedican a hacer nada, a disfrutar su dinero, pero muy pocos permanecen en beisbol. A nivel de la Lidom se dedican a labores de oficina, como los casos de Moisés Alou y Stanley Javier.

Todo esto dificulta el nombramiento de dominicanos como managers de MLB. Pero digamos, además, que

otros vecinos fueron dirigentes y tampoco han sido contratados de nuevo, como el boricua Edwin Rodríguez (Marlins), y el venezolano Ozzie Guillén (White Sox y Marlins).

DE INTERÉS: La historia de series mundiales dice que 20 veces un equipo abajo 2-3 se ha proclamado campeón. En 14 ocasiones ha ganado sus dos últimos juegos en casa...El Salón de la Fama del Beisbol latino estará de regreso en marzo del 2018, anmunció su presidene Roberto Weill.. En ocasiones anteriores ha tenido fechas diversas, a veces en febrero, otras en diciembre..Ahora lo moverán para marzo en medio de los entrenamientos...El último evento del año pasado no pudo celebrarse.... Juan Carlos Pérez, de las Aguilas, ha venido en gran forma y anoche disparó jonrón en el Quisqueya, su segundo. Juan Carlos es una figura del equipo cibaeño... Starling Marte hizo su debut, como había anunciado, jugando el bosque derecho de los rojos. ¿Por qué juega aquí? Parece que quiere recuperar algo de terreno perdido pues este año solo actuó en 77 partidos para los Piratas fruto de una suspensión por consumo de sustancias prohibidas.. Marte agotó 309 turnos y tuvo promedio de .275 con 7 jonrones, 33 empujadas..El tiene contrato de 6 años por solo US$31 millones, que finaliza en 2019..El club tiene dos opciones para 2020 y 2021 por más de 12 millones cada año.... En Lidom, los Toros del Este tienen 0-6 en la ruta y deben mejorar eso bien rápido..En la otra cara, los Gigantes del Cibao tenian 7-0 antes de su juego de anoche contra las Estrellas..Han sido difíciles en casa....Ex lanzadores de los Dodgers, Don Newcombe y Sandy Koufax, hicieron el lance de honor para el partido de anoche.. De receptores actuaron Rick Monday ySeve Garvey, dos antiguas estrellas Dodgers..