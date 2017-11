Héctor J. Cruz

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee Domingo Santana pudiera ser una estrella en los próximos años.En 2017 él tuvo buenos números con promedio de .278, 30 jonrones y 85 remolcadas, es bueno a la defensa y de vez en cuando muestra algo de velocidad (15 robos de base), pese a sus 6 pies, 5 pulgadas.

Es un bateador de fuerza, y como tal pudiera desarrollarse en forma estable. Tan solo debe resolver uno de sus problemas elementales, los muchos ponches, pues tuvo 178 la pasada temporada. Menos ponches significan más contacto y más tiempo en las bases.

Santana pertenece a los Tigres del Licey en la pelota local y luego de ese buen año no tiene en planes actuar en la presente temporada, según declaró el pasado domingo en La Semana Deportiva, el espacio de TV de cada mediodía los domingos por CDN SportsMax.

Es nativo de Villa Duarte, y su padre, de igual nombre, vivió mucho tiempo en la isla Saint Thomas.El también residió allí varios años, aprendió inglés, pero su formación como pelotero fue aquí, en las manos del preparador Rafael Polanco. Originalmente firmó para los Filis en 2007 y le dieron 330 mil dólares.

Es un tipo humilde, trabajador, y pudiera escalar buenos peldaños a partir de ahora.

LOS BAÑOS: Un amigo lector, que pide reserva de su nombre, quiere añadir uno de los graves problemas que tiene el estadio Quisqueya Juan Marichal y que merece atención urgente: los baños. Lean lo que dice en la siguiente nota:

“He ído a los 3 juegos de las Aguilas en Santo Domingo. Solo ayer, al final, necesité ir al sanitario. Me encontré que en la zona del Escogido están en reconstrucción detenida.El del lado del Licey, solo para mujeres porque es el que está mejorcito. Y lo que hay es baños portátiles, oscuros , sin agua y hediondos. Y solo esto poque hay mucho más. No avanzamos ni con Leo ni sin Leo”.

Y si vamos a la pelota es porque nos gusta y no hay má que hacer en esta ciudad. ¿Cómo pretender crear nuevos públicos?

PARÁMETROS: El lector Antonio Pérez,de Santo Domingo, manifiesta su inquietud sobre la elección de los managers “inéditos” en Grandes Ligas, es decir aquellos que nunca han dirigido en ningun nivel. Pérez pregunta por qué le dan esa responsabilidad a alguien sin experiencia para tal función, y lo colocan en el puesto máximo. ¿Qué significa esto? Sería lo mismo tomar un médico graduado y ponerlo de jefe de unidad, sin tener la experiencia debida.

Pero, en el deporte no es así. La tradición era que nombraran antiguos jugadores que habían estado ejerciendo en las ligas menores luego de su retiro, y que ya conocian las herramientas de dirigir. Hace buenos años que dejaron esa costumbre, y ahora designan a todo tipo de gente: ex jugadores que están en labor de scouts, o de coaches, y hasta en la oficina. Tomen el ejemplo de Gabe Kapler, quien ejercía como director de desarrollo de jugadores de los Dodgers. Fue nombrado por los Filis.

¿Continuará esta moda? Parece que sí pues, como reza el refrán , “lo que está de moda no incomoda”.

Que yo recuerde, en los últimos años han sido beneficiados con nombramientos, sin ninguna experiencia , Scott Servais (Seattle), Mike Matheny (San Luis), Don Mattingly (Dodgers).

DE INTERÉS: Me reportan que Ramón Santiago habría llegado a un acuerdo para ser coach con los Tigres de Detroit. Antiguo infielder, Santiago ya se ha retirado del terreno... Ayer se dieron a conocer los finalistas de los Guantes de Oro 2017 y solo figuran tres dominicanos.En la Americana, Carlos Santana entre los inicialistas, junto a Erick Hosmer (Kansas) y Mitch Moreland (Boston), como tercera base José Ramírez y Manny Machado, compitiendo con Evan Longoria (Tampa)...En la Nacional el jardinero Marcell Ozuna (Marlins), contra Gerardo Parra(Colorado) y Adam Duvall (Cincinnati)...Dice Joe Girardi que está sorprendido de que los Yanquis no lo hayan retenido con un nuevo pacto luego de diez años como manager. “Estabamos en un buen momento, mucha juventud para combinarla con los veteranos. Yo estaba entusiasmado” dijo a un programa de TV...Girardi dijo que en su período ningun coach de NBA, NFL o hockey duró tanto tiempo...Además tuvo record de 910-710, promedio de .562, el mejor para esos diez años en MlB..Starling Marte anuncia su entrada al Escogido desde esta noche vs. las Aguilas...Wilmer Difó en roster de las Aguilas, y eso significa que la liga mejora en calidad...